De la realidad a la ficción: Farid Mery presenta su primera novela ‘El libro de Laila’

“Jamás en la vida tuve la idea de escribir un libro, pero tenía una correspondencia digital con Laila, la de la vida real, y en una de las ocasiones que estuvimos platicando me dijo que había leído 8 libros en dos semanas y yo le comenté que no había leído el mío. Entonces una de esas cartas se convirtió en lo que es el prólogo del libro y de ahí me arranqué a escribir”, comentó el escritor para VANGUARDIA.

“No es autobiográfico, pero tomé pasajes de mi vida en relación a lo que he vivido y a partir de eso pude escribir el mundo”, mencionó, “la creación del mundo fue un poquito difícil, porque nunca había escrito, no tenía la idea de cómo hacerlo, pero luego entré a unos cursos, explicaron que fuera una poco más detallado, describir las sensaciones. Lo difícil fue encuadrar las partes culturales para tener un respeto y un orden en la congruencia de la historia”.

Dado que el personaje de Laila es musulmán tuvo que documentarse para serle fiel a esa representación cultural, así como a todo lo que implica plasmar la cultura libanesa, de la cual desciende, tierra a donde los personajes regresan en esta historia llena de giros que incluso cruzan las barreras del tiempo y que ya puedes leer.