Música para degustar: ‘Ópera a la Carta’ de la COSA regresa a Saltillo

La Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) presentará este sábado 30 de mayo el concierto “Ópera a la Carta”, un banquete operístico para el disfrute del público en general.

La Compañía, que se ha consolidado en la ciudad, cerrará su temporada de conciertos “Trilogía” con este evento que fue un éxito en 2025 y vuelve con un amplio “menú” para degustar los “platillos” más finos del repetorio operístico internacional.

Bajo la dirección artística de Alejandro Reyes Valdés, el elenco tiene preparados más de 40 números operísticos para elegir de entre ellos y los títulos más votados se integrarán el programa.