Música para degustar: ‘Ópera a la Carta’ de la COSA regresa a Saltillo

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    Música para degustar: ‘Ópera a la Carta’ de la COSA regresa a Saltillo

Elige de entre un amplio menú las arias que escucharás la noche de este sábado

La Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) presentará este sábado 30 de mayo el concierto “Ópera a la Carta”, un banquete operístico para el disfrute del público en general.

La Compañía, que se ha consolidado en la ciudad, cerrará su temporada de conciertos “Trilogía” con este evento que fue un éxito en 2025 y vuelve con un amplio “menú” para degustar los “platillos” más finos del repetorio operístico internacional.

Bajo la dirección artística de Alejandro Reyes Valdés, el elenco tiene preparados más de 40 números operísticos para elegir de entre ellos y los títulos más votados se integrarán el programa.

Entre el repertorio se encuentran obras de autores como W. A. Mozart, G. Puccini, J. Offenbach, C. W. Gluck, G. F. Handel, P. Luna, T. Giordani, G. Paisiello, R. Chapí, L. Delibes, G. Bizet y A. Catalani, entre otros.

El concierto dos funciones, una a las 18:00 horas y otra a las 20:00 horas en el Centro Cultural Casa Purcell, ubicado en Hidalgo 231, Zona Centro.

Los boletos tienen un costo de 200 pesos y se encuentran disponibles a través de la página www.boletrix.com, así como en taquilla el día del evento.

Mientras tanto, la COSA continúa la preparación de su máxima producción anual, la obra “Carmen” de Bizet, que formará parte de la Fiesta Internacional de las Saltillo 449 (FINA), y que tendrá funciones los días 20 y 21 de julio a las 20:00 horas en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler. Se entregarán pases de cortesía días antes del evento.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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