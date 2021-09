$!‘No hay representación del Chanate en el Cervantino’: Norberto Treviño

“No es fácil aceptar que hay clasismo y elitismo”, recalcó Treviño, “no se me toma en cuenta por investigaciones ‘pedestres’ que hago, a pie, que voy en camión, en carro, en uber, en taxi, y ando por toda la ciudad para yo decir que la gráfica es una expresión viva en la ciudad. No soy humanista, soy de los que viven en el polígono donde estas personas, humanistas, de la Ibero, van e investigan y hacen sus anotaciones antropológicas y determina qué es hip-hop, y no sé qué”.

“Está brincando mi lugar como coordinador del taller. Si yo estoy diciendo que no hay representación no hay, por eso hice mi carta al Gobernador y por eso retiré mi pieza”, comentó el también artista visual, quien fue invitado a formar parte de la mencionada muestra colectiva en el festival guanajuatense pero retiró su participación hace unas semanas tras no encontrar apoyo para el proyecto a su cargo.

“Toda la primera generación se fue de aquí cuando ya no hubo dinero, cuando el gobierno ya no dio subsidio, porque yo abrí las puertas realmente. Siempre se habló de que el Chanate era inclusivo, que había todos los estratos sociales pero no era cierto. Al primer grupo el Gobierno les ponía lugar, les ponía producción, les ponía papel y hasta dónde exponer. A mí me tocó un poquito de esa bonanza, cuando yo entré”, expresó.

También denunció la falta de una convocatoria pública para seleccionar a los participantes del Cervantino y, al mencionar que Leija nunca se comunicó de manera formal con él —aseguró que fue solo a través de Whatsapp y terceros— aseguró que no es el único que se ha quejado de su trato a los artistas: “Ha sido muy duro, muy agresivo”, dijo.

“Desde un principio abogué por el Chanate, me dijeron que se va a ir al Julio Torri ¡Son veinte años [que cumple el Chanate]! Es importante, hay una producción no solo local, y el acervo es histórico. Hay un compendio del imaginario colectivo. Toda persona que viene al taller deja una copia de lo que hizo, a eso me refiero. Torreón tiene 100 años, es importante este acervo, y gran parte de ese tiempo está registrado aquí”, comentó.

“Hay muchas formas de accionar, no solo con una exposición a muro de 30 artistas coahuilenses. Falta más dinamismo, falta garra, falta propuesta, falta audacia en esto. No solamente es ir a cortar el listón”, continuó.

También denunció que tuvo un tratamiento similar con su exposición colectiva del Taller Lagarto que coordinó y que formó parte del Festival Internacional de las Artes Julio Torri 2019. De acuerdo con Treviño, quedó abandonada en Arteaga hasta que la Escuela de Artes Plásticas Prof. Rubén Herrera la recogió. Esta institución la expondría en su galería en septiembre del 2020, donde continúa en acervo debido a la pandemia.