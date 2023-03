$!Ópera de Saltillo rinde tributo al Fantasma de Andrew Lloyd Webber

Con la gala “ The Music of the Night ”, la Compañía de Ópera de Saltillo (COS) –con la dirección vocal de Alejandro Reyes-Valdé s– del Instituto Municipal de Cultura celebró el 44 aniversario de este recinto haciendo también un homenaje a la obra de Andrew Lloyd Webber , con la interpretación de los principales temas de este clásico.

A lo largo de la noche el auditorio lleno pudo escuchar temas como “Think of me”, “Angel of Music”, “Down once more”, “The Mirror” y “Wishing You Where Somehow Here Again”, y a pesar de que McEwan tuvo problemas con algunas notas altas en los temas del Fantasma, pudo entregar una conclusión satisfactoria.

TE PUEDE INTERESAR: Armín Gómez Barrios despierta la animalidad del humano en libro

Otros solistas de la compañía también se lucieron en canciones como “Masquerade”, pero sobre todo lograron capturar el carisma de “Primadonna”, con la participación de Beatriz Murillo (Meg), Dayán García (Madame Giry), Eduardo Canela (André), Marco Antonio Guzmán (Firmin), Eliézer Tovar (Piangi) y Eva Morón (Carlotta), sin embargo fueron Vallejo y Oregon quienes más destacaron, especialmente en “All I Ask of You”.