El puente que Sala Prisma está tendiendo con la escena musical de Nuevo León sigue expandiéndose y ahora nos unirá con las propuestas del pianista y compositor Alonso Julián en el recital “Pasos pequeños”. Este jueves 17 de noviembre, en punto de las 20:00 horas, el recinto ubicado al norte de la ciudad recibirá a este autor quien, acompañado por un ensamble de música popular, compartirá sus más recientes obras. “Es una compilación de piezas que he compuesto desde años atrás y en particular del año pasado. Estoy mostrando todo ese material que he escrito y gracias a las convocatorias que he ganado en CONARTE”, compartió en entrevista con VANGUARDIA.

El programa, a su vez, funciona como homenaje a un breve instante de la vida de su hijo pequeño. A través de las piezas recuerda los juegos del niño mientras él trabaja, así como otras vivencias. “Como a mí me gusta tocar la mayoría de los géneros, por ejemplo ahorita estoy tocando jazz, pero las composiciones que yo tengo es una fusión de distintos géneros. Hay swing, hay balada, hay latin jazz, cosas latinas, folclor. Ahí tengo un huapango que voy a presentar, pero es un huapango con jazz. Me gusta poder presentarle a la gente la experiencia que he tenido como música, como pianista y ahora como compositor”, explicó respecto a lo que podremos escuchar este jueves. TE PUEDE INTERESAR: La Muestra Nacional de Teatro presenta la diversidad de la escena mexicana en Torreón Egresado de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey en una época en la que aún no existía la carrera de composición, se formó a través de cursos y diplomados con expertos de la capital neoleonesa y la Ciudad de México, decantándose eventualmente por el jazz y otros ritmos populares.