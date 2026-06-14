Presentan ‘Senderos de tradición’, espectacular gala folklórica en Saltillo

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    Presentan ‘Senderos de tradición’, espectacular gala folklórica en Saltillo

Entre vestidos, color y danza, el ballet folklórico Xochipitzahuatl se presentó en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler este sábado 14 de junio

El ballet folklórico Xochipitzahuatl del Colegio Nicolás Bravo de Saltillo A.C, fue fundado el 2 de octubre de 1992 por el Prof. Florentino Alvarado Quiroz con la intención de integrar a los niños y niñas en el mundo de la danza regional.

Actualmente el grupo de Xochipitzahuatl ha llegado a participar en festivales nacionales e internacionales llevando nuestras tradiciones regionales por medio del folklor.

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Como cada año se realiza una presentación para los padres de familia, por este motivo este sábado 13 de junio a las 18:00 horas se realizó el evento “Senderos de tradición” Gala Folklórica en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

Para comenzar el maestro de ceremonias agradeció a los presentes, principalmente a los padres de familia y al personal del Colegio Nicolas Bravo.

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Durante el evento se presentaron con gran talento las danzas regionales típicas de diferentes estados de nuestro país, proyectando en el escenario las imágenes más representativas de los estados participantes, junto con música en vivo, el programa comenzó con el estado Coahuila, y sus danzas del municipio de Monclova, entre ellas “Las comadritas” y “Las camelinas” seguido por el estado de Nuevo León y Chihuahua.

Después de un breve intermedio, el folklore siguió con los estados de Colima con los bailes “Las Comaltecas” y “La Iguana” también estuvieron presentes los estados de Nayarit, Zacatecas y Sinaloa.

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Para finalizar con grandes aplausos de los presentes, se le otorgó una placa de acrílico al Profesor Orlando Casas como reconocimiento por sus 15 años como docente y su gran labor en la danza folklórica.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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