¿No registraste tu línea telefónica? Tendrás 72 horas antes de que suspendan tu servicio

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    ¿No registraste tu línea telefónica? Tendrás 72 horas antes de que suspendan tu servicio
    El registro obligatorio de líneas telefónicas de prepago ya comenzó de forma escalonada según el último dígito del número. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce qué sucederá con tu línea, cuánto tiempo tienes para regularizarla y quiénes están exentos de este proceso.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) explicó qué ocurrirá con las líneas telefónicas de prepago cuyos usuarios no completen el registro dentro del plazo establecido por el calendario oficial.

https://vanguardia.com.mx/informacion/paso-a-paso-como-registrar-tu-linea-telefonica-guia-completa-para-evitar-la-suspension-del-servicio-NO21854797

De acuerdo con las autoridades, una vez que venza la fecha correspondiente al último dígito de tu número telefónico, la compañía podrá suspender el servicio si no realizaste la vinculación de la línea con los datos del titular.

Sin embargo, la suspensión no será inmediata, ya que los usuarios contarán con un periodo adicional de 72 horas para regularizar su situación.

Tendrás 72 horas para recuperar el servicio

José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que, por ejemplo, si un número termina en 0 y su fecha límite vence el 15 de agosto, el usuario dispondrá de tres días adicionales para registrar la línea.

Otra opción será realizar una recarga, momento en el que también podrá efectuarse el registro correspondiente.

Si después de ese periodo la línea continúa sin estar vinculada, el servicio permanecerá restringido hasta que el titular complete el trámite ante su compañía telefónica.

¿Qué funciones conservará una línea suspendida?

Aunque la línea sea suspendida por no cumplir con el registro, el usuario no quedará completamente incomunicado.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las líneas suspendidas únicamente podrán:

- Realizar llamadas a los números de emergencia.

- Comunicarse con los servicios de atención ciudadana.

- Contactar a la compañía telefónica para completar el registro.

- Recibir alertas oficiales, como las emitidas en caso de sismos.

Una vez concluida la vinculación de la línea, el operador restablecerá el servicio completo, incluyendo llamadas, mensajes de texto y datos móviles.

$!Si no realizaste el trámite antes de la fecha límite, tu servicio podría ser suspendido temporalmente.
Si no realizaste el trámite antes de la fecha límite, tu servicio podría ser suspendido temporalmente. FOTO: CUARTOSCURO

Las líneas con plan ya fueron registradas

Las autoridades aclararon que este proceso únicamente aplica para las líneas de prepago.

Las personas que cuentan con un plan de telefonía (pospago) no deben realizar ningún trámite adicional, ya que la vinculación de sus datos se efectuó automáticamente al momento de contratar el servicio.

Calendario oficial del registro por último dígito

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió el plazo para completar el registro y estableció un calendario escalonado que concluirá el 31 de diciembre de 2026:

- Agosto: números terminados en 0 y 1.

- Septiembre: terminados en 2 y 3.

- Octubre: terminados en 4 y 5.

- Noviembre: terminados en 6 y 7.

- Diciembre: terminados en 8 y 9.

https://vanguardia.com.mx/informacion/cfe-entrega-tarjetas-sim-con-internet-gratis-en-julio-de-2026-quienes-pueden-solicitar-el-beneficio-y-que-incluye-NH22250085

El objetivo de este registro es identificar al titular de cada línea de prepago para reducir el anonimato en la adquisición de chips telefónicos y fortalecer el combate contra delitos como la extorsión y el fraude telefónico.

Si tu plazo está por vencer o ya expiró, lo más recomendable es realizar el registro cuanto antes para evitar la suspensión temporal de tu servicio y seguir utilizando tu línea sin restricciones.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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