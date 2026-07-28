¿No registraste tu línea telefónica? Tendrás 72 horas antes de que suspendan tu servicio

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) explicó qué ocurrirá con las líneas telefónicas de prepago cuyos usuarios no completen el registro dentro del plazo establecido por el calendario oficial.

De acuerdo con las autoridades, una vez que venza la fecha correspondiente al último dígito de tu número telefónico, la compañía podrá suspender el servicio si no realizaste la vinculación de la línea con los datos del titular.

Sin embargo, la suspensión no será inmediata, ya que los usuarios contarán con un periodo adicional de 72 horas para regularizar su situación.

Tendrás 72 horas para recuperar el servicio

José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que, por ejemplo, si un número termina en 0 y su fecha límite vence el 15 de agosto, el usuario dispondrá de tres días adicionales para registrar la línea.

Otra opción será realizar una recarga, momento en el que también podrá efectuarse el registro correspondiente.

Si después de ese periodo la línea continúa sin estar vinculada, el servicio permanecerá restringido hasta que el titular complete el trámite ante su compañía telefónica.

¿Qué funciones conservará una línea suspendida?

Aunque la línea sea suspendida por no cumplir con el registro, el usuario no quedará completamente incomunicado.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las líneas suspendidas únicamente podrán:

- Realizar llamadas a los números de emergencia.

- Comunicarse con los servicios de atención ciudadana.

- Contactar a la compañía telefónica para completar el registro.

- Recibir alertas oficiales, como las emitidas en caso de sismos.

Una vez concluida la vinculación de la línea, el operador restablecerá el servicio completo, incluyendo llamadas, mensajes de texto y datos móviles.