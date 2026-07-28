¿No registraste tu línea telefónica? Tendrás 72 horas antes de que suspendan tu servicio
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Conoce qué sucederá con tu línea, cuánto tiempo tienes para regularizarla y quiénes están exentos de este proceso.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) explicó qué ocurrirá con las líneas telefónicas de prepago cuyos usuarios no completen el registro dentro del plazo establecido por el calendario oficial.
De acuerdo con las autoridades, una vez que venza la fecha correspondiente al último dígito de tu número telefónico, la compañía podrá suspender el servicio si no realizaste la vinculación de la línea con los datos del titular.
Sin embargo, la suspensión no será inmediata, ya que los usuarios contarán con un periodo adicional de 72 horas para regularizar su situación.
Tendrás 72 horas para recuperar el servicio
José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que, por ejemplo, si un número termina en 0 y su fecha límite vence el 15 de agosto, el usuario dispondrá de tres días adicionales para registrar la línea.
Otra opción será realizar una recarga, momento en el que también podrá efectuarse el registro correspondiente.
Si después de ese periodo la línea continúa sin estar vinculada, el servicio permanecerá restringido hasta que el titular complete el trámite ante su compañía telefónica.
¿Qué funciones conservará una línea suspendida?
Aunque la línea sea suspendida por no cumplir con el registro, el usuario no quedará completamente incomunicado.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que las líneas suspendidas únicamente podrán:
- Realizar llamadas a los números de emergencia.
- Comunicarse con los servicios de atención ciudadana.
- Contactar a la compañía telefónica para completar el registro.
- Recibir alertas oficiales, como las emitidas en caso de sismos.
Una vez concluida la vinculación de la línea, el operador restablecerá el servicio completo, incluyendo llamadas, mensajes de texto y datos móviles.
Las líneas con plan ya fueron registradas
Las autoridades aclararon que este proceso únicamente aplica para las líneas de prepago.
Las personas que cuentan con un plan de telefonía (pospago) no deben realizar ningún trámite adicional, ya que la vinculación de sus datos se efectuó automáticamente al momento de contratar el servicio.
Calendario oficial del registro por último dígito
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió el plazo para completar el registro y estableció un calendario escalonado que concluirá el 31 de diciembre de 2026:
- Agosto: números terminados en 0 y 1.
- Septiembre: terminados en 2 y 3.
- Octubre: terminados en 4 y 5.
- Noviembre: terminados en 6 y 7.
- Diciembre: terminados en 8 y 9.
El objetivo de este registro es identificar al titular de cada línea de prepago para reducir el anonimato en la adquisición de chips telefónicos y fortalecer el combate contra delitos como la extorsión y el fraude telefónico.
Si tu plazo está por vencer o ya expiró, lo más recomendable es realizar el registro cuanto antes para evitar la suspensión temporal de tu servicio y seguir utilizando tu línea sin restricciones.