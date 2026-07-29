Difunden foto inédita de ‘El Mencho’ antes de fundar el CJNG

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    Difunden foto inédita de ‘El Mencho’ antes de fundar el CJNG
    Antonio Nieto difundió una fotografía inédita de ‘El Mencho’ previa al CJNG y anunció que revelará la historia detrás de la imagen X | Antonio Nieto

La fotografía inédita de ‘El Mencho’ fue difundida por el periodista Antonio Nieto y muestra al líder criminal en una etapa previa a la creación del CJNG

Una fotografía inédita de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, comenzó a circular en redes sociales luego de ser difundida por el periodista especializado en seguridad Antonio Nieto, quien aseguró que la imagen corresponde a una etapa previa a la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La imagen fue publicada en la cuenta de X del periodista con el mensaje: “Con ella viene una gran historia”, acompañado del anuncio de que este miércoles revelará más detalles en su canal de YouTube Infiltrado. Junto a la fotografía también compartió una frase atribuida a la persona que le proporcionó el material: “Fui amigo del ‘Mencho’, luego tomamos caminos diferentes”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-mencho-murio-por-disparos-en-pecho-estomago-y-piernas-segun-acta-de-defuncion-OP19430835

LA FOTOGRAFÍA MUESTRA A UN GRUPO DE JÓVENES EN UN APARENTE CENTRO DE DETENCIÓN

En la imagen aparece un grupo de hombres jóvenes vestidos con playeras blancas lisas. Algunos permanecen de pie y otros se encuentran en cuclillas mientras comen en tazones y platos.

Por sus características visuales, la fotografía tiene la apariencia de haber sido tomada entre finales de la década de 1980 y principios de los años 90. El fondo muestra un espacio techado con columnas y mesas largas, similar a un comedor o área de recreación de un centro de detención.

La vestimenta uniforme de color blanco y los utensilios utilizados para los alimentos coinciden con la indumentaria que, de acuerdo con diversos registros históricos, utilizaban personas privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas en algunos centros penitenciarios de Estados Unidos durante ese periodo.

USUARIOS RELACIONAN LA IMAGEN CON SU ESTANCIA EN UNA PRISIÓN DE TEXAS

Tras la publicación de la fotografía, usuarios de redes sociales señalaron que podría corresponder al periodo en que Oseguera Cervantes permaneció recluido en el Big Spring Correctional Center, en Texas.

Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada por las autoridades ni por el periodista que difundió la imagen.

La hipótesis coincide con el historial judicial del líder criminal, quien en 1994 fue condenado en Estados Unidos a cinco años de prisión por conspiración para distribuir heroína.

REGISTROS DE ESTADOS UNIDOS DOCUMENTAN SUS ANTECEDENTES

De acuerdo con registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante esa etapa Oseguera Cervantes utilizó diversos alias, entre ellos “Rubén Ávila”, “José López Prieto” y “Roberto Salgado”.

Aunque la condena impuesta fue de cinco años, permaneció aproximadamente tres años en prisión. En 1997 obtuvo la libertad condicional y posteriormente fue deportado a México. Conforme a las fechas de su proceso judicial, tenía alrededor de 30 años cuando recuperó su libertad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caida-de-el-mencho-no-frena-narcoleva-del-cjng-NH19782917

ANTONIO NIETO ADELANTÓ QUE REVELARÁ LA HISTORIA DETRÁS DE LA IMAGEN

El periodista Antonio Nieto no proporcionó más detalles sobre el origen de la fotografía ni sobre las circunstancias en las que fue tomada, aunque adelantó que la historia completa será presentada este miércoles en su canal de YouTube Infiltrado.

Hasta el momento, la imagen ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios han compartido interpretaciones sobre el contexto en el que fue captada. Sin embargo, los detalles sobre su procedencia y autenticidad adicional no han sido dados a conocer públicamente más allá de la publicación realizada por el periodista.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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