‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ llega a los cines con la misión de abrir una nueva etapa para Marvel

Desde hoy, las salas de cine de México, incluido Saltillo, exhiben la nueva película ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’, proyecto con el que la franquicia encabezada por Tom Holland apuesta por ofrecer una aventura renovada y más sólida, con la intención de superar el fenómeno del multiverso presentado en la tercera entrega. Esta cinta marca el reinicio narrativo más maduro y terrenal de Peter Parker dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. De hecho, la película inició su estreno mundial con una calificación de 93% en Rotten Tomatoes, destacando por los comentarios que elogian el arco del personaje interpretado por Holland bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, quien vuelve a colaborar con Marvel Studios.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA DE ‘SPIDER-MAN’? La prensa especializada de Estados Unidos ha destacado la historia, no como una pieza más del engranaje de Los Vengadores, sino como una producción enfocada en consolidar el éxito del héroe arácnido, quien desde hace años se mantiene como uno de los personajes favoritos de Marvel. Por ejemplo, Empire Magazine destacó, en una crítica de John Nugent, que: “No escapa del todo a ciertos tropos habituales de Marvel, pero encuentra su corazón en una interpretación honesta y desgarradora de Tom Holland”, otorgándole una calificación de cuatro de cinco estrellas. Por su parte, Variety señaló que la dirección de Destin Daniel Cretton aporta un aire fresco a la franquicia, describiéndola como “un balsámico drama contemplativo” en comparación con la entrega anterior del héroe arácnido.

TALENTO Y PRESUPUESTO La producción contó con un presupuesto de 225 millones de dólares, una cifra que la convierte en la película en solitario más costosa del Spider-Man interpretado por Tom Holland. Este incremento presupuestario no se destinó a efectos relacionados con el multiverso, sino a una apuesta por escenarios reales, secuencias de acción prácticas y rodajes en locaciones como Glasgow y distintos puntos del Reino Unido. Por su parte, la visión del director Destin Daniel Cretton se centró en explorar la soledad de la adultez joven.

”Peter ya no está en la secundaria; la historia transcurre cuatro años después, en esa etapa de los veintitantos donde las duras realidades de la vida te dan una bofetada. Vive en medio de Nueva York, rodeado de millones de personas, pero completamente desconectado. Al reinterpretar la famosa frase de su tía May, Peter descubre que, al intentar proteger a todos aislándose, ha olvidado su responsabilidad hacia sí mismo”, explicó el cineasta durante las distintas presentaciones mundiales de la película. Tom Holland calificó esta entrega como la interpretación más física y emocionalmente exigente de su carrera como Spider-Man.

”Es una búsqueda de identidad única sobre cómo el sacrificio absoluto impacta en la salud mental. En esta ocasión, Peter enfrenta las consecuencias del aislamiento extremo mientras explora una dinámica de ‘hermano mayor y hermano menor’ con Frank Castle, pasando del odio mutuo a una tutoría donde ambos intentan no ser consumidos por la ira”, agregó el actor, quien también protagoniza ‘La Odisea’. Por su parte, Zendaya, coprotagonista de la saga y sobre cuya participación se especula que podría ser la última como M.J., habló sobre el contraste emocional que presenta esta nueva historia.

A UN PASO DE LOS VENGADORES Como punto de partida de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel, ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’ reajusta las prioridades del estudio. La película deja de lado la escala cósmica del multiverso para sentar las bases de historias más cercanas al ámbito urbano. La cinta funciona como el contrapeso humano y emocional previo a los acontecimientos de ‘Avengers: Doomsday’, demostrando que el conflicto íntimo de Peter Parker continúa siendo el motor narrativo más sólido de la franquicia.

La arquitectura narrativa de la historia sostiene su dramatismo a través de un elenco secundario que funciona como espejo moral del protagonista. Jon Bernthal, como The Punisher, aporta la crudeza de un vigilante al límite. Su presencia no es un simple cameo de acción, sino una advertencia sobre el camino de la venganza y el aislamiento en el que Spider-Man podría caer debido a la presión acumulada. Por su parte, Mark Ruffalo regresa como Bruce Banner y ofrece el contrapeso de la experiencia. Banner interviene cuando el estrés y los cambios físicos de Peter comienzan a manifestarse de forma descontrolada, convirtiéndose en una figura capaz de comprender lo que significa luchar contra un alter ego impulsado por el dolor.

En cuanto a Sadie Sink, Marvel Studios mantuvo en secreto la identidad de su personaje durante toda la campaña promocional, generando teorías sobre si interpreta a Jean Grey, Typhoid Mary o a una nueva amenaza con poderes psíquicos. El director Destin Daniel Cretton justificó este hermetismo al señalar que la revelación está directamente ligada al giro emocional del clímax.