Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de venganza por cancelar contrato de Next Energy

En una entrevista concedida al medio Sin Embargo, la mandataria estatal afirmó que el proyecto no contaba con los permisos federales necesarios y señaló que, tras esa decisión, inició una serie de declaraciones públicas en su contra por parte de Bonilla.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que los señalamientos y ataques en su contra por parte del exgobernador Jaime Bonilla comenzaron en 2022, luego de que su administración cancelara un contrato por aproximadamente 40 mil millones de pesos para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali a cargo de la empresa Next Energy.

MARINA DEL PILAR VINCULA LOS ATAQUES CON LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO

Durante la entrevista, la gobernadora explicó que la cancelación del contrato marcó el inicio del conflicto político con su antecesor.

“En el 2022, yo cancelo un contrato de 40.000 millones de pesos aproximadamente, un contrato para construir una planta fotovoltaica que no tenía permisos federales, una empresa llamada Next Energy. Pues ahí empieza la venganza. En ese momento, a partir de ese momento, empieza la venganza, eh inicia una serie de declaraciones en contra de una servidora.”

La mandataria agregó que, durante ese periodo, buscó mantener la unidad al interior de Morena y aseguró que la decisión no respondió a motivos personales o políticos.

“Eh, yo siempre he buscado el mantener eh pues la paz la unidad dentro de nuestro movimiento, ¿no? En aquel momento. Y no era un tema personal ni político.”

ASEGURA QUE FUE VÍCTIMA DE UNA “EMBOSCADA PSICOLÓGICA”

Marina del Pilar también fue cuestionada sobre los audios difundidos recientemente, en los que se le escucha conversando con personas identificadas como intermediarios de agencias estadounidenses respecto a temas relacionados con su visa y reuniones de seguridad.

Al respecto, afirmó que fue víctima de una estrategia planeada para afectar su imagen pública.

“Fue una emboscada psicológica. Yo lo defino de esa manera, ¿no? Porque en aquel momento, efectivamente, buscando la unidad del movimiento, yo me reúno con el exgobernador y él me dice, “¿Sabes qué? Yo te puedo eh recomendar a alguien para que te ayude con el tema de tu visa.” Evidentemente fue una trampa. Tan así que fue a grabarme y a difundirlo. Lo que buscaban era justamente este desprestigio.”