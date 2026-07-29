Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de venganza por cancelar contrato de Next Energy

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    Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de venganza por cancelar contrato de Next Energy
    Marina del Pilar aseguró que el conflicto con Jaime Bonilla inició en 2022 tras cancelar el contrato de Next Energy y calificó los audios como una “emboscada psicológica”. Captura de Pantalla

Marina del Pilar afirmó que los ataques de Jaime Bonilla comenzaron tras cancelar un contrato de 40 mil millones de pesos con Next Energy

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que los señalamientos y ataques en su contra por parte del exgobernador Jaime Bonilla comenzaron en 2022, luego de que su administración cancelara un contrato por aproximadamente 40 mil millones de pesos para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali a cargo de la empresa Next Energy.

En una entrevista concedida al medio Sin Embargo, la mandataria estatal afirmó que el proyecto no contaba con los permisos federales necesarios y señaló que, tras esa decisión, inició una serie de declaraciones públicas en su contra por parte de Bonilla.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nuevo-audio-de-marina-del-pilar-revela-identidad-de-presunto-exagente-del-fbi-que-contrato-KA22449762

MARINA DEL PILAR VINCULA LOS ATAQUES CON LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO

Durante la entrevista, la gobernadora explicó que la cancelación del contrato marcó el inicio del conflicto político con su antecesor.

“En el 2022, yo cancelo un contrato de 40.000 millones de pesos aproximadamente, un contrato para construir una planta fotovoltaica que no tenía permisos federales, una empresa llamada Next Energy. Pues ahí empieza la venganza. En ese momento, a partir de ese momento, empieza la venganza, eh inicia una serie de declaraciones en contra de una servidora.”

La mandataria agregó que, durante ese periodo, buscó mantener la unidad al interior de Morena y aseguró que la decisión no respondió a motivos personales o políticos.

“Eh, yo siempre he buscado el mantener eh pues la paz la unidad dentro de nuestro movimiento, ¿no? En aquel momento. Y no era un tema personal ni político.”

ASEGURA QUE FUE VÍCTIMA DE UNA “EMBOSCADA PSICOLÓGICA”

Marina del Pilar también fue cuestionada sobre los audios difundidos recientemente, en los que se le escucha conversando con personas identificadas como intermediarios de agencias estadounidenses respecto a temas relacionados con su visa y reuniones de seguridad.

Al respecto, afirmó que fue víctima de una estrategia planeada para afectar su imagen pública.

“Fue una emboscada psicológica. Yo lo defino de esa manera, ¿no? Porque en aquel momento, efectivamente, buscando la unidad del movimiento, yo me reúno con el exgobernador y él me dice, “¿Sabes qué? Yo te puedo eh recomendar a alguien para que te ayude con el tema de tu visa.” Evidentemente fue una trampa. Tan así que fue a grabarme y a difundirlo. Lo que buscaban era justamente este desprestigio.”

SE PRONUNCIA SOBRE LAS MESAS DE SEGURIDAD

En la entrevista, la gobernadora también se refirió a las conversaciones relacionadas con las mesas de seguridad, tema mencionado en los audios difundidos en las últimas semanas.

Según explicó, en esas reuniones únicamente se analizan asuntos vinculados con la incidencia delictiva del fuero común y negó que se compartan temas relacionados con la soberanía nacional.

“¿En las mesas de seguridad qué vemos? Vemos el contexto en cuanto a la incidencia delictiva, en temas del fuero común. Ahí no se ven temas de soberanía. En ese sentido, jamás se ha pedido algún tipo de información que vaya en esta lógica.”

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-marina-del-pilar-avila-traicion-a-mexico-senala-a-jaime-bonilla-por-audios-PI22196559

DECLARACIONES OCURREN EN MEDIO DE LA CONFRONTACIÓN CON JAIME BONILLA

Las declaraciones de Marina del Pilar se producen en medio de la confrontación pública que mantiene con Jaime Bonilla, luego de la difusión de diversos audios y videos relacionados con ambos actores políticos.

En sus declaraciones a Sin Embargo, la gobernadora sostuvo que los hechos que actualmente se encuentran en el debate público forman parte de un conflicto que, según su versión, se originó tras la cancelación del contrato con Next Energy en 2022.

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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