Producción, formación y espacios: presentan Programa de Fomento a las Artes Escénicas de Coahuila

Con una inversión de 2.1 millones de pesos se acaba de lanzar el Programa Estatal de Fomento a la Artes Escénicas, una iniciativa del Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, que se plantea como una plataforma para la producción periódica de proyectos artísticos de artistas coahuilenses, su profesionalización y el aprovechamiento del Teatro de la Ciudad Fernando Soler. El programa se lanza en colaboración con el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO) y consta de una serie de convocatorias enfocadas en “ampliar las oportunidades de creación, profesionalización y exhibición para artistas, creadores y compañías de teatro, danza y música de todas las regiones de Coahuila”. Estímulo al quehacer escénico Está diseñado a partir de tres líneas de acción. La primera se titula “Produce” y se integra principalmente por la convocatoria Coproducciones Escénicas 2026-2027 que desde el PARTECO destinará hasta 92 mil 800 pesos en apoyo directo y hasta 120 mil pesos en especie para cuatro coproducciones en las categorías de Teatro, Danza, Música y Nuevas Compañías —dirigido a a agrupaciones con una antigüedad comprobable de entre seis meses y cinco años—.

En este caso serán beneficiados proyectos inéditos y viables para presentarse en la sala principal de Fernando Soler, el PARTECO aportará hasta el 50% del presupuesto y la taquilla será para las compañías seleccionadas. Asimismo, dentro de este eje también se considera una colaboración directa entre el Fernando Soler y el Teatro Isauro Martínez de Torreón para que desde Saltillo se publique el libro ganador del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes “Perla Szuchmacher”, que hasta el momento recibía el galardón pero no una edición ni distribución. Tanto la presentación del libros como de los cuatro montajes seleccionados se llevarán a cabo en el marco del aniversario del Teatro de la Ciudad, en marzo del 2027, para reiniciar este ciclo en agosto de dicho año.

Más herramientas para artistas Como parte de la línea titulada “Forma” se está contemplando una inversión de 200 mil pesos para la realización de 8 talleres de formación artística a cargo de creadores coahuilenses, 4 módulos de fortalecimiento y profesionalización pensados para atender áreas relativas a la gestión y administración de proyectos culturales y dos acciones de capacitación especializado en colaboración con instancias como el Instituto Nacional de Bellas y Literatura. Estos se desarrollarán dentro del mismo ciclo de trabajo —agosto-marzo en el caso de esta primera edición—, pero no son exclusivos para las compañías beneficiadas en las demás convocatorias del programa. El Fernando Soler reabre sus puertas El tercer eje “Abre”, con una inversión de 684 mil 280 pesos, está considerando dos convocatorias para el aprovechamiento de los espacios del Teatro de la Ciudad. Específicamente se facilitarán 6 fechas anuales para el uso de la Sala Principal y 12 fines de semana, un total de 36 días, para el Teatro de Cámara “Jesús Valdés”, que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación en sala experimental, con miras a su reapertura la última semana de octubre.

En este caso se deberá participar con proyectos listos para montaje, viables para el espacio a solicitar, con una temporada de al menos un fin de semana. La selección en la convocatoria incluye el uso de las salas en horarios autorizados para montaje, prueba técnica, presentación y desmontaje, así como apoyo del personal operativo y “difusión institucional básica del evento, conforme a la estrategia y capacidades de PARTECO”, así como el total de la taquilla, en el caso de la Sala Principal. Asimismo, se realizarán dos reconocimientos por ciclo de 30 mil pesos cada uno a un Creador Escénico Emérito y Agrupaciones con Trayectoria por medio de convocatoria. Además del estímulo se llevará a cabo alguna actividad pública de acuerdo a la naturaleza de la candidatura y se integrará sus testimonios y materiales al archivo de memoria del PARTECO. Todo Coahuila, todas las artes La recepción de proyectos será del 11 de septiembre al 16 de octubre; la dictaminación se realizará del 3 al 6 de noviembre y los resultados se darán a conocer en la primera quincena de noviembre. Los proyectos seleccionados desarrollarán sus procesos de producción entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, para presentar sus resultados durante marzo. La invitación se extiende a todos los artistas escénicos de Coahuila y de igual manera la Secretaria de Cultura, Leticia Rodarte, anunció que esta una primera etapa, adelantando que en enero se dará a conocer una extensión del programa dedicada a otras disciplinas artísticas. Las convocatorias completas, requisitos, criterios de participación y mecanismos de registro pueden consultarse en www.coahuilacultura.gob.mx/convocatorias. Además se informó que habrá capacitación presencial y vía zoom para la presentación de propuestas para las convocatorias.

Temas

Convocatoria Danza Música

Localizaciones

Saltillo

