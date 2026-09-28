Puras caras tristes: equipos de la MLB que llegaron con grandes expectativas y se quedaron fuera de playoffs

La temporada regular de 2026 en las Grandes Ligas llegó a su final con varios equipos que deberán replantear seriamente sus proyectos. Algunos partían como candidatos después de una campaña anterior exitosa; otros habían realizado fuertes inversiones durante el invierno y unos más confiaban en el crecimiento de sus jóvenes figuras. Sin embargo, el resultado fue muy diferente al esperado. Nueve organizaciones quedaron fuera de la postemporada después de terminar con récords negativos o sin alcanzar las expectativas que se habían generado alrededor de ellas. TORONTO BLUE JAYS: DEL JUEGO 7 A QUEDARSE FUERA El caso de los Toronto Blue Jays quizá sea uno de los contrastes más fuertes. Hace menos de un año, la organización estuvo a un out de conquistar la Serie Mundial, antes de caer ante los Dodgers en un espectacular Juego 7 que terminó 5-4 en 11 entradas.

La salida de Bo Bichette dejó un hueco importante en el orden ofensivo y Toronto no encontró la manera de repetir la producción de aquel equipo. El club terminó 80-82, muy lejos de la pelea por la postemporada y a 18 juegos de Tampa Bay, después de comenzar el año con expectativas mucho mayores. La caída resulta todavía más llamativa por el punto de partida. Toronto había ganado el banderín de la Liga Americana en 2025 y llegó hasta la última instancia del beisbol, pero un año después ni siquiera consiguió terminar con marca ganadora. BALTIMORE ORIOLES: LA GENERACIÓN QUE NO DESPEGÓ Los Baltimore Orioles también sufrieron un retroceso considerable. Después de ganar 101 partidos en 2023 y convertirse en uno de los proyectos jóvenes más atractivos de la Liga Americana, el equipo terminó 2026 con 80-82. La organización confiaba en que Gunnar Henderson, Adley Rutschman y Jackson Holliday fueran capaces de encabezar una nueva etapa competitiva. Sin embargo, el crecimiento de algunas de sus principales figuras no llegó al ritmo esperado y las lesiones también afectaron la profundidad del roster. Análisis recientes sobre el equipo han señalado precisamente el retroceso de Henderson y los problemas físicos de Holliday como parte de las dificultades de la temporada. Baltimore terminó así muy lejos del equipo que había dominado el Este de la Americana dos temporadas atrás. El proyecto sigue teniendo talento joven, pero la campaña de 2026 representó un retroceso evidente respecto a las expectativas generadas por aquella generación.

SEATTLE MARINERS: DEL JUEGO 7 A UNA TEMPORADA GRIS Los Seattle Mariners llegaron a 2026 con la motivación de haber disputado el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2025. Aquella derrota ante Toronto había dejado al equipo a un paso de la Serie Mundial, pero también había mostrado que el núcleo encabezado por Julio Rodríguez y Cal Raleigh podía competir al máximo nivel. La historia cambió radicalmente un año después. Seattle terminó con 81-81, en el tercer lugar del Oeste de la Americana, y nunca logró convertirse nuevamente en protagonista de la pelea por octubre. Julio Rodríguez y Cal Raleigh continuaron siendo piezas centrales del equipo, pero no pudieron reproducir el impacto colectivo que llevó a los Mariners hasta el Juego 7. El contraste entre una temporada que terminó a un triunfo de la Serie Mundial y otra en la que ni siquiera hubo playoffs convirtió a Seattle en uno de los grandes desencantos del año. NEW YORK METS: UNA NÓMINA MILLONARIA SIN POSTEMPORADA Los New York Mets apostaron fuerte durante el receso y construyeron una nómina cercana a los 340 millones de dólares, con la intención de regresar a octubre y competir por el campeonato. Pero la inversión no se tradujo en resultados. Los Mets terminaron 83-79, fuera de la postemporada, y varios de los movimientos que debían fortalecer al equipo terminaron convirtiéndose en interrogantes. Entre los casos más llamativos estuvieron Bo Bichette, quien terminó con promedio de .229, y el relevista Devin Williams, cuya efectividad superó las 6.00 carreras limpias por cada nueve entradas. La combinación de problemas ofensivos y dificultades en el pitcheo impidió que el enorme gasto de la organización se reflejara en la clasificación. DETROIT TIGERS: LAS PROYECCIONES NO SE CUMPLIERON Los Detroit Tigers comenzaron la campaña rodeados de expectativas. Las proyecciones de temporada les colocaban alrededor de las 86.5 victorias, una cifra que sugería que podían mantenerse en la pelea de la División Central. El resultado estuvo muy lejos de esa previsión. Detroit terminó 77-85 y quedó fuera de octubre, con problemas importantes en su producción ofensiva. El equipo se encontró entre los conjuntos con peores registros de la Liga Americana en apartados relacionados con OPS y carreras producidas.

La decepción fue mayor porque los Tigers habían conseguido 87 victorias en 2025 y una aparición en la Serie Divisional, por lo que el retroceso de 2026 significó perder terreno después de haber construido una base competitiva. COLORADO ROCKIES: OTRA VEZ EN EL FONDO Los Colorado Rockies protagonizaron una temporada completamente distinta. El conjunto de Denver terminó con 56-106, el peor registro de la Liga Nacional, y por cuarto año consecutivo quedó en el último lugar de su división. Colorado quedó eliminado matemáticamente desde el 26 de agosto, una muestra de lo pronto que se terminó la competencia para el equipo. Su problema más evidente estuvo en el pitcheo, que terminó con una efectividad colectiva cercana a 5.97. Los Rockies habían conseguido algunos momentos positivos durante el verano, pero nunca lograron mantener una racha capaz de modificar el rumbo de la temporada. Sus registros de agosto muestran incluso una breve reacción, aunque posteriormente volvieron a acumular derrotas. SAN FRANCISCO GIANTS: EL DINERO TAMPOCO ALCANZÓ Los San Francisco Giants también llegaron a 2026 con la obligación de dar un paso adelante. La organización invirtió alrededor de 200 millones de dólares durante el receso, pero el gasto no consiguió llevar al equipo a la postemporada. San Francisco terminó 79-83 y acumuló su tercera temporada consecutiva sin playoffs. Uno de los casos que ejemplificó las dificultades del proyecto fue Willy Adames, quien bateó apenas .215 durante la campaña. El proyecto encabezado desde las oficinas por Buster Posey volvió a quedarse corto. La inversión, el talento disponible y las expectativas alrededor de la organización no terminaron convirtiéndose en una temporada competitiva. LOS ANGELES ANGELS: UNA RACHA QUE YA LLEGA A 12 AÑOS Los Los Angeles Angels cerraron otra temporada complicada al terminar con 62-100, resultado que significó la primera campaña de 100 derrotas en la historia de la franquicia. La organización extendió así a 12 temporadas su ausencia de playoffs, mientras el equipo volvió a padecer problemas tanto en el montículo como en el bateo. La temporada también estuvo marcada por la situación de Mike Trout, aunque sus números finales fueron diferentes a los que inicialmente se manejaban en algunos reportes: Baseball-Reference registra 130 juegos disputados, 21 cuadrangulares y .244 de promedio en 2026. El dato colectivo, sin embargo, resume mejor la campaña: 62 victorias y 100 derrotas. Después de tantos años sin regresar a octubre, los Angels tendrán que buscar respuestas para evitar que una generación de talento vuelva a desperdiciarse sin competir por la postemporada. KANSAS CITY ROYALS: DE DOS PLAYOFFS A 68 TRIUNFOS Los Kansas City Royals completaron este grupo después de protagonizar uno de los retrocesos más pronunciados. El equipo venía de dos apariciones consecutivas en playoffs, pero en 2026 terminó con apenas 68 victorias y 94 derrotas. La temporada estuvo marcada por la imposibilidad de construir alrededor de Bobby Witt Jr., quien no pudo cargar por sí solo con la ofensiva. Los Royals terminaron 24 juegos detrás de Cleveland en la División Central de la Liga Americana, en una temporada en la que el campeón divisional terminó con apenas 84 victorias. El contraste con las temporadas anteriores fue evidente. Kansas City había encontrado una fórmula para regresar a la pelea en la Americana, pero 2026 significó un retroceso hasta convertirse nuevamente en uno de los equipos eliminados de manera temprana. Los casos fueron diferentes, pero el resultado terminó siendo el mismo. Toronto pasó de una Serie Mundial a quedarse fuera; Seattle cayó de un Juego 7 a una temporada de .500; Baltimore perdió el rumbo de su prometedora generación; y Mets, Giants y Tigers no pudieron convertir sus inversiones y expectativas en boletos para octubre. En el otro extremo, Rockies, Angels y Royals vivieron temporadas todavía más complicadas, con récords negativos que los dejaron lejos de la pelea. Para todos ellos, la eliminación marca el inicio de varios meses para analizar qué falló y qué deberá cambiar antes de que comience la temporada 2027. Porque en las Grandes Ligas no basta con tener estrellas, dinero o una buena temporada anterior: cada campaña obliga a demostrar nuevamente que el proyecto está preparado para competir.