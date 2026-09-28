Cofepris alerta por 4 medicamentos falsificados: revisa estos lotes antes de comprarlos

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) emitió cuatro alertas sanitarias por la detección de medicamentos falsificados o adulterados que podrían representar un riesgo para quienes los consuman o utilicen.

Los productos involucrados son Granulox, Buscapina Compositum, Bedoyecta y Saizen 20 mg. La autoridad señaló que las irregularidades encontradas impiden garantizar las condiciones de seguridad, calidad y eficacia de los productos.

GRANULOX TIENE UNA FECHA DE CADUCIDAD ALTERADA

En el caso de Granulox, aerosol utilizado para el tratamiento de heridas, Cofepris identificó una alteración en el lote 16115143, correspondiente a una presentación de 12 mililitros.

La fecha de caducidad original era noviembre de 2019; sin embargo, el producto fue detectado con una fecha modificada a diciembre de 2026.

La autoridad recomendó no comprar ni utilizar este producto si corresponde al lote señalado, independientemente de la fecha de caducidad que aparezca en el envase.

BUSCAPINA COMPOSITUM PRESENTA VARIOS LOTES IRREGULARES

La alerta también contempla Buscapina Compositum de hioscina y metamizol sódico, en tabletas de 10 mg/250 mg.

Entre los lotes identificados como falsificados están CMXA001, CNXA001, CMXA007, MXA007 y C57411. Una de las irregularidades detectadas es que el lote CMXA001 originalmente caducaba en enero de 2024.

Además, Cofepris señaló que la presentación falsificada de una caja con 24 tabletas no corresponde a una presentación existente del producto.