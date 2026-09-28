Cofepris alerta por 4 medicamentos falsificados: revisa estos lotes antes de comprarlos

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    Cofepris alerta por 4 medicamentos falsificados: revisa estos lotes antes de comprarlos
    Cofepris identificó irregularidades en Granulox, Buscapina Compositum, Bedoyecta y Saizen 20 mg. FOTO: GEMINI
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Estos son los lotes señalados y las recomendaciones para evitar riesgos.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió cuatro alertas sanitarias por la detección de medicamentos falsificados o adulterados que podrían representar un riesgo para quienes los consuman o utilicen.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cofepris-emite-tres-alertas-sanitarias-por-robo-de-medicamentos-estos-son-los-lotes-que-podrian-venderse-de-forma-ilegal-GB23660071

Los productos involucrados son Granulox, Buscapina Compositum, Bedoyecta y Saizen 20 mg. La autoridad señaló que las irregularidades encontradas impiden garantizar las condiciones de seguridad, calidad y eficacia de los productos.

GRANULOX TIENE UNA FECHA DE CADUCIDAD ALTERADA

En el caso de Granulox, aerosol utilizado para el tratamiento de heridas, Cofepris identificó una alteración en el lote 16115143, correspondiente a una presentación de 12 mililitros.

La fecha de caducidad original era noviembre de 2019; sin embargo, el producto fue detectado con una fecha modificada a diciembre de 2026.

La autoridad recomendó no comprar ni utilizar este producto si corresponde al lote señalado, independientemente de la fecha de caducidad que aparezca en el envase.

BUSCAPINA COMPOSITUM PRESENTA VARIOS LOTES IRREGULARES

La alerta también contempla Buscapina Compositum de hioscina y metamizol sódico, en tabletas de 10 mg/250 mg.

Entre los lotes identificados como falsificados están CMXA001, CNXA001, CMXA007, MXA007 y C57411. Una de las irregularidades detectadas es que el lote CMXA001 originalmente caducaba en enero de 2024.

Además, Cofepris señaló que la presentación falsificada de una caja con 24 tabletas no corresponde a una presentación existente del producto.

$!La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió cuatro alertas sanitarias.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió cuatro alertas sanitarias. FOTO: PEXELS

ALERTAN POR BEDOYECTA FALSIFICADA

Otro medicamento incluido en las alertas es Bedoyecta, compuesto por complejo B, ácido fólico, vitamina C y rutina en cápsulas.

Los lotes señalados son 230593 y 230589, ambos con fecha de caducidad de noviembre de 2026.

La empresa titular del registro sanitario informó que no existen registros relacionados con el acondicionamiento y distribución de estos lotes, por lo que Cofepris pidió evitar su adquisición y consumo.

SAIZEN 20 MG TAMBIÉN FUE FALSIFICADO

La cuarta alerta corresponde a Saizen 20 mg (8 mg/mL), solución inyectable de somatropina.

Cofepris detectó irregularidades en los lotes BA054637, BA010812 y KW010374. En algunos casos se identificaron fechas de caducidad modificadas o productos que no fueron distribuidos por la empresa titular.

También se reportaron problemas relacionados con las pruebas de esterilidad, por lo que la autoridad pidió no adquirir ni utilizar los lotes señalados.

Asimismo, fueron notificadas internacionalmente falsificaciones de Saizen correspondientes a los lotes BA088217 y AB003660.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aprueba-cofepris-nueva-pastilla-contra-obesidad-y-diabetes-mexico-es-el-primer-pais-con-doble-autorizacion-DC22462230

COFEPRIS RECOMIENDA COMPRAR MEDICAMENTOS EN LUGARES AUTORIZADOS

Ante estas alertas, Cofepris recomendó adquirir medicamentos únicamente en establecimientos formales y autorizados.

En compras por internet, la autoridad aconseja verificar que el establecimiento tenga domicilio físico en México, licencia sanitaria y aviso de funcionamiento.

Si una persona identifica alguno de los productos señalados, debe evitar su consumo o uso y reportar su posible comercialización ante las autoridades sanitarias.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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