¿Te sacaron dinero de tu cuenta? Este documento de Condusef puede respaldar tu reclamación
Si detectaste una transferencia, retiro o movimiento que no reconoces en tu cuenta bancaria, existe una vía para fortalecer tu defensa.
Detectar una transferencia electrónica que no realizaste puede generar preocupación, pero el primer paso es actuar rápidamente y reportar la operación ante el banco.
El usuario debe presentar una reclamación ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de la institución financiera y conservar el folio, comprobantes y toda la documentación relacionada con el movimiento.
El banco deberá investigar la operación y emitir una respuesta. Si la resolución no es favorable para el cliente, existe la posibilidad de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
¿QUÉ ES EL DICTAMEN DE CONDUSEF?
El dictamen es una opinión técnica y jurídica que emite la Condusef después de analizar la información y documentación relacionada con una controversia entre el usuario y una institución financiera.
En casos de transferencias electrónicas no reconocidas, el documento puede determinar si existen elementos para considerar que el banco incumplió alguna obligación contractual relacionada con la operación.
Cuando el análisis favorece al usuario, el dictamen puede utilizarse como elemento para continuar con la defensa de sus derechos y, en determinados supuestos, exigir judicialmente la restitución de los recursos.
EL DICTAMEN PUEDE TENER VALOR COMO TÍTULO EJECUTIVO
Uno de los aspectos relevantes es que, cuando reúne los requisitos legales correspondientes, el dictamen de Condusef puede tener el carácter de título ejecutivo no negociable.
Esto significa que puede servir como base para iniciar una acción legal encaminada a exigir el cumplimiento de una obligación cierta, líquida y exigible. Sin embargo, no implica que la devolución del dinero sea automática ni que todos los dictámenes tengan necesariamente este efecto.
La procedencia dependerá de las circunstancias del caso y de que se acrediten los elementos establecidos por la legislación aplicable.
¿CUÁNDO PUEDES SOLICITARLO?
El dictamen no constituye el primer paso para reclamar una transferencia desconocida. Primero debe agotarse el procedimiento correspondiente ante la institución financiera y, posteriormente, la etapa de conciliación ante Condusef.
Si la controversia no se resuelve y existen elementos suficientes, el usuario puede solicitar la emisión del dictamen para continuar con las acciones que correspondan.
Entre enero y julio de 2026, Condusef realizó 3 mil 681 dictámenes relacionados con instituciones de banca múltiple. De ese total, 43.98 por ciento tuvo un resultado favorable para los usuarios.
Por ello, conservar estados de cuenta, folios, comprobantes, comunicaciones con el banco y cualquier evidencia relacionada con la transferencia puede ser fundamental para sustentar la reclamación.