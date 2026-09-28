¿Te sacaron dinero de tu cuenta? Este documento de Condusef puede respaldar tu reclamación

Detectar una transferencia electrónica que no realizaste puede generar preocupación, pero el primer paso es actuar rápidamente y reportar la operación ante el banco.

El usuario debe presentar una reclamación ante la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de la institución financiera y conservar el folio, comprobantes y toda la documentación relacionada con el movimiento.

El banco deberá investigar la operación y emitir una respuesta. Si la resolución no es favorable para el cliente, existe la posibilidad de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

¿QUÉ ES EL DICTAMEN DE CONDUSEF?

El dictamen es una opinión técnica y jurídica que emite la Condusef después de analizar la información y documentación relacionada con una controversia entre el usuario y una institución financiera.

En casos de transferencias electrónicas no reconocidas, el documento puede determinar si existen elementos para considerar que el banco incumplió alguna obligación contractual relacionada con la operación.

Cuando el análisis favorece al usuario, el dictamen puede utilizarse como elemento para continuar con la defensa de sus derechos y, en determinados supuestos, exigir judicialmente la restitución de los recursos.