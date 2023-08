Prolífico y comprometido: Así recuerdan al maestro Eloy Cerecero

“Don Eloy Cerecero ha tenido una de las trayectorias más interesantes y sorprendentes en la historia de la plástica coahuilense. Su aportación a ésta es la maestría con que edificó y comunicó su expresión en la cual cuestionó, pero también admiró el papel del hombre en la sociedad. De formación autodidacta, don Eloy nos dio asombro y reflexión a través de su obra. Uno de nuestros grandes artistas, entrañable ser humano, maestro generoso y humanista inigualable se ha ido, pero en su obra, el maestro Cerecero no sólo nos deja sus colores o sus ideas; en sus lienzos nos deja su pulso; él late en cada uno de sus cuadros, ahí nos espera: en su expresión más pura y auténtica, en su celebración de la vida”.

“Su legado no es sólo su amplísima obra pictórica, también nos legó un ejemplo único de vida y familia, de disciplina en su diario quehacer de artista; su buen carácter, su sonrisa interminable, su don de gentes. Eloy Cerecero es un grande de la plástica coahuilense. Al Vito Alessio Robles le cabe el honor de haber colgado en sus muros la obra más reciente de don Eloy, gracias al apoyo de las secretarías de Educación y Cultura del Estado”.

“Fue un artista muy querido y con una presencia muy fuerte en nuestra ciudad, en nuestro estado y en el país. Es un ejemplo para muchos, siempre estaba haciendo algo con su arte, es un ejemplo de perseverancia y de constancia, de lo que le gustaba hacer. La reflexión que yo saco de esto y que me gusta enseñarle a mis alumnos es que la creatividad y la imaginación no envejecen, se van fortaleciendo. Hacen que uno rejuvenezca; la observación del entorno en el arte que ejerces. Su imaginación no envejeció, estuvo madura siempre”.