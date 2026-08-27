¿Qué hacer en Saltillo? Danza folklórica, Looney Tunes en el cine y nuevas exposiciones de arte

Estos próximos días hay eventos culturales donde toda la familia podrá disfrutar del arte, así como de algunos estrenos en el cine y una opción especial que solo estará disponible por tiempo limitado. Danza folklórica en Paseo Capital Èl Centro Histórico de Saltillo se llenará de movimiento y color este sábado con la gala “Entre sones, listones y tradiciones” a cargo de la Compañía Folkórica de Saltillo Ixtle Coahuila, que se presentará en punto de las 18:00 horas.

La agrupación dancística hará sonar el suelo con la interpretación de bailes típicos del norte de México y de otras partes del país en un evento familiar y de entrada libre. Arte por un fin de semana La exposición pop-up que llega este jueves a La Panorámica Editorial presenta el trabajo más reciente de la artista Leticia Espinoza. La muestra de grabado “Sirenas tierra adentro” se inaugura este día 27 a las 19:00 horas, con visitas guiadas el viernes 28 de agosto de 17:00 a 20:00 horas y el sábado se realizará un taller de clausura de grabado en tetrapak a las 17:00 horas.

Para más información sobre el taller se pueden comunicar a las redes sociales de La Panorámica Editorial, que a su vez está ubicada en el número 211 de la calle Miguel Alessio Robles, entre Allende y Zaragoza, en la Zona Centro de Saltillo. Más arte en Saltillo El Recinto Aurora morales de López recibe desde jueves 27 la obra de la artista Liliana Quilantan como parte de la exposición de pintura “El rostro de la herejía”, donde se podrá apreciar la propuesta creativa y simbólica de esta creadora.

Quilantan a su vez forma parte de al exposición “No nos pudimos poner de acuerdo”, una muestra colectiva junto a Monserrrat Cerda y Narda González, que se puede apreciar en la galería de la Casa de la Cultura de Saltillo. Los Looney Tunes vuelven al cine Esta semana también se estrena la película que logró salir de la tumba: “Coyote vs Acme”, cinta de animación y live-action que, a pesar de que haberse concluido fue archivada y casi destruida por Warner Bros para obtener una reducción de impuestos, hasta que la decisión fue revertida y la cinta de Dave Green y Samy Burch encontró distribución en Ketchup Entertainment.