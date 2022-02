¿Qué sabemos de ‘Los anillos de poder’ la serie más esperada del 2022?

Fue el domingo 13 de febrero en el marco de los festejos del Super Bowl se presentaron las primeras imágenes de la serie más esperada del año ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ “precuela” de los libros de J.R.R. Tolkien ‘El hobbit’ y ‘El señor de los anillos’, la cual está siendo producida por Amazon Prime Video y será estrenada el próximo 2 de septiembre. A lo largo de 60 segundos se mostró un mundo mágico, lleno de fantasía donde se pueden observar algunos de los personajes principales de la historia.

¿En qué época se sitúa ‘Los anillos de poder’?

La producción se sitúa miles de años antes de los eventos de ‘El Hobbit‘ y ‘El Señor de los Anillos’ en la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media, por lo que, los personajes principales de ‘El hobbit’ y ‘El señor de los anillos’ como Frodo, Bilbo, Aragon, entre otros aún no existían. Sin embargo, Elrond, Gandalf, Galadriel nacieron siglos antes de esta época, por lo que probablemente los veremos.

La ‘Segunda Edad’ fue una era en la que se forjaron grandes poderes (los anillos de poder se crearon en esta época), reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina, grandes héroes fueron puestos a prueba y el villano más temido tuvo su auge en este tiempo.

¿Reparto?

Entre los actores principales se encuentran: Markella Kavenagh, una actriz australiana de cine y televisión, quien dará vida a Tyra una joven elfa que nos recuerda un poco a Ciri (The Witcher), Robert Robert Aramayo el Eddard Stark (joven) en Game of Thrones interpretará a Elrond, Morfydd Clark en el papel de Galadriel y Ismael Cruz como Arondir, ese guapo elfo que se robó las miradas de todos en el tráiler.

¿Escenarios y costos?

La serie tuvo como escenarios los magníficos paisajes naturales de Nueva Zelanda, como lo hizo en su momento las producciones del director Peter Jackson. Por su parte, los costos están por las nubes, se ha hablado de un costo inicial de 462 millones para la primera temporada, sin contar los más de 250 millones que Amazon tuvo que pagar para ganarle a Netflix los derechos, lo que significa va a ser la serie más cara de la historia, superando a Game of Thrones con un costo de 100 millones por temporada y a The Crown con 130 millones.

¿Temporadas?

Al parecer podremos disfrutar del mundo fantástico por un rato, pues se ha anunciado que ‘Los anillos de poder’ tendrán 5 temporadas. Y aunque aún no se ha estrenado la primera entrega de la serie, la plataforma ya ha anunciado el inicio de rodaje de una segunda, la cual se desarrollará en un nuevo escenario: Reino Unido.

Sin duda ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ es la gran apuesta de Amazon, la plataforma de streaming “tiró la casa por la ventana” y pretende hacer de está serie su serie más exitosa ¿será que superará a ‘Game of Thrones’ y opacará a su precuela ‘House of the Dragon’? Ya lo veremos.