Poesía e imagen: Charlan en la FILC sobre ilustrar versos para la niñez

“A mí me gusta mucho escribir también”, compartió Alcántara al hablar sobre los límites al interpretar una obra en dibujo, “yo lo llamo buscar la conexión emocional en el texto. ¿Qué de este poema tiene que ver con mis recuerdos? O si no tengo ningún recuerdo me lo fabrico y me imagino que eso me está pasando a mí”.

La imaginación fue un punto recurrente en la conversación, cómo encuentran una voz propia incluso cuando la materia prima es una serie de ideas ya establecidas por el autor o autora del poema.

TE PUEDE INTERESAR: El sazón y la magia de Laura Esquivel llegan a Coahuila con charla sobre ‘Como agua para chocolate’

Otro de los puntos que el moderador planteó fue si alguna vez les había tocado que una obra suya diera pie a un texto de alguien más. Barrón compartió en este sentido una anécdota sobre una obra que hizo —antes de ser ilustrador— para una exposición en Veracruz. Un escritor local eligió uno de esos cuadros para hacer cuentos.

El Salón de la Poesía para la Infancia —ubicado en la carpa a mano izquierda del Centro Cultural Universitario de la UAdeC en Arteaga— continuará con más actividades hasta el 11 de mayo, al igual que la FILC. Este martes se presentará “El libro mentiroso” de Mariana Alcántara a las 10:00 horas y el miércoles la charla interactiva “La poesía en los carteles” con Santiago Solís.