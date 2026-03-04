Recibe MARCO a su visitante 6 millones; el Museo fue inaugurado en 1991

/ 4 marzo 2026
    Recibe MARCO a su visitante 6 millones; el Museo fue inaugurado en 1991
    La joven, de 25 años, se convirtió en la visitante 6 millones del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco) inaugurado en 1991 Foto: cortesía

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey celebra visitante 6 millones con recorrido por muestra de Teresa Margolles

Monterrey, Nuevo León.- En el marco de la próxima celebración de su aniversario número 35, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) llegó a la cifra histórica de 6 millones de visitantes.

El personal del recinto cultural recibió con aplausos a la persona que obtuvo el boleto en taquilla, ayer martes.

La visitante número 6 millones es Maricela Hernández, originaria del municipio de Juárez. Esta es la primera vez que visitaba el museo y lo hizo por invitación de una amiga con quien realizaba un paseo en el Barrio Antiguo.

”Fue sorprendente. Casi no me tocan este tipo de situaciones, nunca tengo suerte, pero me llegó el día”, reveló la mujer.

La joven comentó que es recién egresada de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica de Cadereyta y tiene 25 años.

Maricela recibió un kit de regalo con souvenirs del Museo, así como un catálogo, además de que junto con su amiga tuvo una visita guiada exclusiva por la exposición de Teresa Margolles “¿Cómo salimos?”, que es la primera revisión en el continente de la obra de la artista de origen sinaloense.

Cabe destacar que la obra de Margolles explora el dolor de la pérdida de quienes padecen la violencia y la impunidad en México y Latinoamérica.

MARCO FUE FUNDADO EN 1991; HA ALBERGADO MÁS DE 200 EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y TEMÁTICAS

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco) fue fundado en 1991 y, a lo largo de su existencia, se ha consolidado como uno de los centros culturales más importantes de América Latina, desempeñando un papel fundamental en la difusión del arte contemporáneo internacional.

A lo largo de su trayectoria ha albergado 284 exposiciones individuales y temáticas, presentando el trabajo de más de mil artistas internacionales.

Próximamente, el Museo celebrará la apertura de la muestra “Constelaciones y derivas: arte de América Latina desde la colección FEMSA” que estará del viernes 20 de marzo al domingo 19 de agosto de 2026.

MARCO está abierto de martes a domingo de las 10:00 a las 18:00 horas. Los miércoles tiene un horario extendido hasta las 20:00 horas y los días de entrada libre son los miércoles y domingos. El costo del boleto general es de 100 pesos y con descuento cuesta 70 pesos, para maestros, estudiantes y adultos mayores con INAPAM y menores de 15 años.

Además, del 3 al 20 de marzo, la entrada general costará 50 pesos y con descuento 35 pesos.

