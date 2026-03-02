Grizelda Tamez presenta exposición retrospectiva en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

Grizelda Tamez presenta exposición retrospectiva en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

Mauro Marines
por Mauro Marines

La muestra repasa el camino de la artista coahuilense desde sus inicios en la academia hasta su exploración total de la abstracción, con décadas de trayectoria respaldando cada pincelada

/ 2 marzo 2026
“Universo estructurado, entre el realismo y la abstracción” es un homenaje a la obra pictórica de la artista Grizelda Tamez, cuya pincelada ha explorado desde el más cuidado realismo hasta la más experimental abstracción. El Centro Cultural Vito Alessio Robles abrió las puertas de sus galerías a este recorrido por décadas de trayectoria, que ofrecen una mirada no solo al trabajo de la autora, sino también a los procesos creativos.

La muestra se inauguró el pasado jueves 25 de febrero en el recinto, con la presencia de autoridades como la Secretaria de Cultura, Esther Quintana, el propio director del centro, Pedro Moreno, además del cronista de Saltillo, el escritor y periodista Armando Fuentes Aguirre “Catón”, amigo de la artista, quien dedicó unas atentas palabras a Tamez durante la ceremonia de apertura.

“Para el Centro Cultural Vito Alessio Robles las artes visuales representan un eje esencial en su labor cultural. A lo largo de su trayectoria este centro ha sido un espacio de encuentro para creadores cuya obra ha marcado el desarrollo artístico de Saltillo y de la región”, expresó Moreno sobre la importancia de esta exposición.

A ese sentimiento se sumó Fuentes Aguirre, quien hizo un repaso por la historia del arte local, recordando desde la huella que dejó Rubén Herrera con su escuela hasta cómo, a mediados del siglo 20, el arte y la cultura de Saltillo eran liderados por cuatro mujeres: Carmen Harlan Laroche en la pintura y la música; Carmen Guerra de Webber en el ballet; Carmen Valdez en la danza folklórica y su madre, Carmen Aguirre de Fuentes en el teatro y la poesía, antes de reconocer la obra de Tamez.

$!Grizelda Tamez presenta exposición retrospectiva en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

“Desde entonces, en el panorama de la cultura, la mujer ha destacado en nuestra ciudad y ha contribuido al prestigio cultural que nuestra ciudad tiene en el país”, mencionó, “esta noche asistimos a la inauguración de la exposición de una valiosa artista, que en sus cuadros ha plasmado con maestría singular esa apetencia de belleza. Cada una de sus obras es una fiesta de color y un homenaje que se vende a esa vocación inalterable”.

$!Grizelda Tamez presenta exposición retrospectiva en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

La exposición incluye desde algunos de los primeros ejercicios realizados por Tamez en el dibujo, hasta sus inicios en el género del bodegón así como en la técnica del grabado, pasando por sus exploraciones con materiales y técnicas, alejándose de las expresiones académicas de la pintura hasta su obra más reciente, que continúa activa y en desarrollo incansable. Asimismo, la museografía cuenta con un espacio dedicado a los premios, medallas y homenajes que su trabajo en el caballete le han granjeado a lo largo de los años.

$!Grizelda Tamez presenta exposición retrospectiva en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

“La abstracción me gusta mucho porque fue mi maestro Rufino Tamayo, y él nos decía: ‘Muchachas, el hacer arte moderno es creatividad y el hacer arte realista es copiar de la realidad, aunque lo interpreten a su forma, ya está hecho, pero la abstracción es pura creatividad’”, compartió la artista a medios sobre su experiencia en esta expresión pictórica.

$!Grizelda Tamez presenta exposición retrospectiva en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

Sus obras más recientes entregan al espectador propuestas llenas de textura y color, que invitan a la contemplación, a perderse en los detalles que sombra y pigmento crean sobre el lienzo y dejarse inundar por las áreas cromáticas que componen cada pieza.

$!Grizelda Tamez presenta exposición retrospectiva en el Centro Cultural Vito Alessio Robles

La recordó que su fascinación por el arte le ha acompañado toda la vida, aunque no fue sino hasta que, ya casada y con hijos, su marido la incentivó a estudiar la carrera. Eventualmente, ella también se convirtió en maestra de otras generaciones de artistas locales.

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

