$!Vange Tamez regresa a su tierra para su primera exposición individual “Siempre cuerpo”

Sin cuerpo no hay arte, pero muchas veces, cuando la pieza está terminada y en exhibición, esta parte del proceso queda oculta. La propuesta “Siempre cuerpo” de la coahuilense radicada en Monterrey, Vange Tamez, pone nuevamente a este elemento en su lugar, como parte fundamental del todo. Inaugurada este sábado 28 de febrero en el Centro Cultural La Besana, se trata de la primera exposición individual de esta artista originaria de Monclova. Arquitecta de formación y docente de gran trayectoria, Vange comenzó a buscar hace unos 16 años su camino como creadora, participando en diversas colectivas y encontrando un sendero propio en esta serie, que contó con la curaduría de Gloria Cárdenas.

“Con la cerámica normalmente nos enfocamos en el objeto y siento que en el trabajo de Vange siempre están sucediendo cosas alrededor del objeto”, explicó Cárdenas, “ella está procesando sus maneras de ser a través de los procesos de la cerámica. Entonces esta exposición gira entorno a eso, a veces con momentos intangibles; mientras ella produce está imaginando otras cosas, y esta exposición trata de dirigir nuestra mirada hacia eso, al cuerpo que se acerca al material, que se forma junto con el objeto, que se deja manipular, moldear y que moldea”.

La museografía de la muestra, que estará abierta al público todo marzo y abril, aprovecha al máximo el espacio de la galería “María Alicia García Narro” de La Besana, entregando una experiencia que permite al público experimentar muy de cerca el trabajo cerámico de Tamez, así como vistazos a sus procesos creativos y videos de obras performáticas realizadas con estas y otras piezas.

“En la arcilla he encontrado una relación recíproca. Las relaciones son complejas y hermosas y siempre que le hablo me habla, entonces es una manera diferente de comunicación. Creo que la tierra lo contiene todo y eso es algo que siempre me pregunto: ¿Cómo puedo hacerle para ser yo más elástica, más porosa? ¿Cómo puedo tener más espacio, pertenecer involucrarme más con la tierra que piso? Esta exhibición es una muestra de ejercicios, de preguntas, de bitácoras y la invitación es a que lo vean como un proceso”, comentó la artista durante la inauguración.

Tamez también destacó en su intervención lo importante de que su primera exposición individual sea en Saltillo, pues aunque se formó y ha hecho gran parte de su vida en Nuevo León, nació en tierras coahuilenses y es en esta ciudad donde actualmente radican sus padres, por lo que resulta significativo este gesto.