René Magritte, uno de los pintores más enigmáticos, seductores e intrigante del siglo XX

Esta retrospectiva no ha querido reducirse solo a un discurso alrededor de estos objetos cotidianos que Magritte repitió hasta la saciedad en su obra de los años veinte del pasado siglo, y por cierto la más conocida por el público.

VISIÓN FANTÁSTICA OERO FIGURATIVA

“Quienes busquen en mi pintura significados simbólicos no captarán la poesía y el misterio inherentes a la imagen”, escribía el artista.

Para Magritte, la pintura encierra el misterio de la poesía de lo incongruente. A pesar de ser uno de los mayores representantes del surrealismo internacional, este atípico artista belga se apartó deliberadamente del mundo del inconsciente.

Su pintura carece de cualquier rastro de romanticismo y está construida con una precisión metódica y casi cerebral.

Mediante los enigmas visuales que son sus cuadros, Magritte logró crear una obra de una gran originalidad, en la que, con unas imágenes sencillas y en sí mismas visualmente comprensibles, pintadas con una técnica naturalista, conseguía transmitir significados oscuros y complejos al lograr descubrirnos el lado más misterioso.

Pese a su carácter fantástico, onírico, o mágico, su obra se va tornando cada vez más figurativa, si es que nunca lo fue.

También observamos que Magritte adquiere cada vez mayor técnica, “desde esa cierta torpeza pictórica de sus primeros cuadros le vemos avanzar en su ejecución, da un gran salto: sus cielos de los años veinte no tienen nada que ver con los de los años cuarenta; cada vez más cuida la técnica”, incide Solana.

Esta perfección o realismo de su trazo nunca renuncia a que su pintura sea un momento de crear cierta tensión con espectador.

“La pintura para él no debe ser solo una fiesta para los ojos, sino que debe darnos materia para pensar, para sorprender”, afirma el comisario.

Vivimos en un mundo donde existe una fe no racionada, por ejemplo cuando depositamos la realidad en la fotografía. Una foto puede desencadenar, si se quiere, una moda, o fomentar una creencia, etc., una fotografía manipulada puede desencadenar hasta una reacción popular... Y, sin embargo, la fotografía no es la realidad, pues puede conllevar trampas.

Magritte “reflexiona sobre el poder de las imágenes, pues son seductoras, y pueden mentir más que el lenguaje. Es decir, las imágenes nos enseñan esa complejidad que se pone en cuestión... el dolor, la emoción, incluso el lenguaje mismo”, reflexiona el comisario.

“La gran lección es habernos enseñado esa complejidad que tienen las imágenes. Pero Magritte es un ilusionista que cae en la tentación de revelar sus trucos”, añade.