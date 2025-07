$!Vestidos que cuentan historias, paisajes textiles y consignas tejidas se unen en exposición de Casa Purcell en Saltillo

Aunque ellas no se conocían en persona y sus obras tienen intenciones, técnicas y aproximaciones muy distintas, al compartir las salas de la primera planta de Casa Purcell, gracias a la curaduría de Talía Barredo —coordinadora de artes visuales del IMCS—, nuevos hilos se tejen entre ellas, estableciendo otros canales de comunicación, lecturas para que el público amplíe su experiencia al recorrer la galería.

“Buscamos que fueran ideas que en un espacio dialogaran y que también tuvieran un vínculo con las otras artistas”, explicó Olmedo para VANGUARDIA, “[las frases y palabras] no son críticas crudas, sino son invitaciones a vernos desde otros lados”.

Los vestidos que Verónica Luznik presenta en “Historias acuerpadas” fueron originalmente un proyecto no pensado para la galería, sino como piezas intervenidas en las que ella pudiera plasmar la fuerza de las historias de las mujeres a su alrededor, así como la suya.

Paisajes utópicos

El recorrido se complementa con otro recorrido más, uno a una escala diferente pero que permite a la imaginación volar. “Un espacio habitado” de Vanessa Freitag explota al máximo las capacidades materiales del textil en complejas instalaciones, llenas de color y volumen, que invitan a pasear la mirada sobre ellas.

“Me aluden a espacios no definidos, donde hay la posibilidad de ser. Cada quien puede concebir un paisaje específico o no; el interior de una célula, el interior del cuerpo. Eso es lo que me interesa ¿a dónde te lleva a pensar estos trabajos?”, compartió.