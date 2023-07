Rescata nieta del pintor saltillense Humberto Luna, obra perdida en galería de España; un retrato del Ojo de Agua

“Era multifacético. Trabajaba el óleo, la tinta china, hacía esculturas, era músico, era locutor, él creaba de muchas formas. Yo tenía como 9 años cuando él falleció, pero tengo muchos recuerdos de verlo trabajando en su taller detrás de la casa. Tenía sobre todo obras de paisaje y de Saltillo y de México”, compartió Murphy en entrevista con VANGUARDIA.

Contó que la pieza fue realizada incluso antes de que muchos de sus tíos nacieran, lo que explica por qué nadie estaba enterado de su existencia, pero dar con ella y reconocerla como original y legítima fue conmovedor para toda la familia.

“La obra estaba en venta en una galería en España y me comunico con el galerista. Se tardó un poco en contestarme y yo estaba ansiosa porque no sabía si estaba disponible o no, pero me contactó y me puse a hablar con mi papá para verificar si era original. Cuando la vio se emocionó mucho”, agregó.

De momento el cuadro se encuentra en Sabinas, pero pronto viajará a Saltillo, donde quedará a resguardo con Aide Luna, quien también conserva otra de las piezas del pintor, creadas en otra época de su trayectoria.