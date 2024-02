Rinden homenaje a Mercedes Murguía rodeados por el arte que legó al mundo

No solo como colaboradora de la maestra Elena Huerta en la realización de mural que abrazó a los presentes en el patio central fue la artista parte del lugar, pues también era amiga cercana del CECUVAR, asistente frecuente a las exposiciones que llegaron a sus galerías y a muchas de las presentaciones de libros y conferencias impartidas por destacados historiadores.

“En agosto del 2021 a mi mamá le fue entregada en este centro la Presea Manuel Acuña [...] Ese día, al tomar la palabra, mi madre inició diciendo: ‘Sean bienvenidos a esta su casa’, y después se excusó diciendo: ‘Perdonen que les ofrezca este recinto como si fuera mi casa, pero es que así me lo han hecho sentir siempre mi entrañable amigo, el licenciado Javier Villarreal Lozano, que en paz descanse, y todo su equipo, y hoy también lo hace mi amiga de la infancia, la licenciada Esperanza Dávila”, recordó Américo, otorgándole al homenaje una dimensión todavía más familiar, pues se le estaba rindiendo tributo a Mercedes Murguía desde su segundo hogar.

“A la mujer de los tres nombres me dirijo, por cada uno de ellos”, inició su texto en el que rindió tributo a Mercedes, la artista, la Nea, la madre y amiga y “el tercer nombre, abuelita. No abuela, no abue, abuelita. Así nos decía ella, mi nombre favorito y por el que más nos referíamos a ella. La mujer que ocupa siempre la primera butaca del teatro, tan perceptible a la vista por la nube en su cabeza, formada por su cabello blanco. Mi fan número uno, mi compañera y cómplice de locuras”.

Al culminar reveló, con orgullo, su título universitario, uno que le hubiera gustado que llegara a tiempo para celebrar el logro en vida, pero que ante las circunstancias será una de muchas victorias que se ocurrirán en su nombre.