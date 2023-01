‘Se siente una competencia en la Muestra Nacional de Teatro’: Sandra Felix

“Nos dio esa experiencia de buscar otros lenguajes, otros cauces. Siempre la necesidad de hacer teatro y si no se puede, por alguna razón, buscas otra forma. Si no hay teatro buscas el patio de una casa, si no en Zoom, si no en radio teatro, siempre hay esta necesidad creadora del arte”, expresó la creadora, quien montó en esta plataforma la obra “Rumis” de Manuel Barragán con gran éxito.

“A mí me encantó, porque fue un excelente elenco. Un muy buen encuentro entre todos, hicimos muy buena química. Trabajamos muy bien en Zoom, era un lenguaje que había explorado en un taller de alumnos, venía de ahí y encontramos cosas divertidísimas y muy ingeniosas del Zoom. Cómo no aburrir al público, cómo hacer las escenas más trepidantes, cómo hacer los enlaces, cosas de perspectivas del Zoom. Cuando lo hicimos, porque eran virtuales pero a público en vivo. Yo hacía un mini papel en la obra, de la mamá de uno de los personajes, y estaba temblando, sudaban mis manos y aunque nada más iba a aparecer en la escena. Era la misma sensación que cuando estás en escena”, agregó.

Al eliminarse las restricciones por la pandemia, público y artistas corrieron de vuelta a los formatos presenciales, lo que provocó que cualquier avance en el desarrollo de este tipo nuevo de teatro se detuviera.