“En atención a los señalamientos realizados por diversas personas en redes sociales en el marco de esta muestra, señalando a un integrante del equipo de ‘Tebas Land’ por presuntos actos de violencia, la Dirección Artística de la muestra quiere dar a conocer que cuando elegimos esta puesta no teníamos conocimiento de estas denuncias, nos enteramos hasta el día de hoy”, expresó la maestra Itandehui Méndez a nombre de sus compañeros al finalizar la obra.

“La postura de la Dirección Artística es de cero tolerancia a la violencia [...] Dialogamos con la compañía, de ninguna forma les señalamos como culpables. El centro de esta circunstancia no somos nosotras como Dirección Artística, el centro no es la figura del presunto culpable, el centro son las voces de las mujeres que hacen estas denuncias, a ellas reaccionamos. Tenemos el deber humano de escuchar y actuar en consecuencia. En la situación actual es preciso hacernos cargo y sobre todo solidarizarnos con quienes denuncian”, continuó.

Integrada por Alicia Laguna, Aristeo Mora, Saúl Enríquez, Mabel Garza y la propia Méndez, la Dirección Artística comentó también que no se puede cancelar la presentación debido a que no hay como respaldo denuncias oficiales o penales, pero que en congruencia con su discurso y acciones, decidieron no estar presentes en la función.