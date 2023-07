¿Te gusta leer? Estos cuatro libros atraparán tu atención

Persona no humana de Beatriz Pérez Pereda

¿Qué es lo que define a una persona, un animal, una cosa y un objeto ante los tribunales? ¿Cuáles son los intercambios sociales que determinan quiénes tienen derechos y quiénes no? En Persona no humana se aborda la vida de Sandra, la oranguntana que fue reconocida por la justicia como “persona no humana y ser sintiente”. En este libro se abren nuevos paradigmas para revisitar las condiciones de los animales y problematizar las características que son consideradas suficientes para devolverle a los seres en cautiverio su propia libertad.

Con esta obra, ganadora del Premio de Poesía Carmen Alardín 2022, Beatriz Pérez Pereda cuestiona, a través de un lenguaje polirítmico y polisémico, los límites que se transgreden al relacionarnos con otros seres sintientes y cómo estos mecanismos de explotación dan cuenta de nuestros propios vínculos sociales, especulando otras formas de vida que puedan devolvernos nuestra dignidad y libertad para existir.

Cuentos de existencia de Héctor Erasmo Garza Treviño

Un joven provisto de un don especial abre un portal y contacta con seres de otro plano. En un novedoso mundo virtual, un avatar cobra consciencia con insospechadas consecuencias. La vida de un exitoso hombre de negocios da un giro funesto que lo lleva a perderlo todo. El eterno conflicto entre las fuerzas del bien y del mal se desencadena con un modesto barrio de la ciudad como escenario. Héctor Erasmo Garza Treviño debuta de forma memorable con estos Cuentos de existencia, una serie de doce relatos en los cuales lo sobrenatural irrumpe en el mundo cotidiano de sus protagonistas, quienes tendrán que superar las más diversas pruebas y conflictos para restaurar el orden y recuperar la tranquilidad de sus vidas.

Portes Gil presidente provisional de Alfonso Ibarra Alanís y José Ariel Retana Cantú

Los autores relacionan la Constitución, la historia, los testimonios, la política... aportando datos en el polémico tema de la sustitución presidencial en México, para concluir que durante su desempeño como titular del poder ejecutivo federal, en el inicio del primer sexenio posterior a la Constitución de 1917, Emilio Portes Gil fue y debe ser identificado como presidente provisional, aceptando que no tienen la primera ni la última palabra, propiciando y dejando abierto un debate siempre permanente, nunca provisional.

Miriam Kaiser: una guerrillera por amor al arte. Atisbos de la gestión cultural en México de Angélica Abelleyra

Fascinación y privilegio. Ambos sentires rondan en la cabeza, el espíritu y la vocación de Miriam Kaiser (México, 1936), una mujer que ha sido protagonista de la cultura en México a través de la promoción de las artes visuales y la pasión por la cultura durante más de medio siglo.

Abismarse en la naturaleza de esta promotora, que sobrepasa las ocho décadas de vida, es también recapitular el espíritu de una época y se convierte en un medio para hacer una especie de radiografía de la cultura en México a través de la promoción cultural, cuando esta práctica profesional era producto de la pasión y el lirismo que a dúo provocaba tantos resultados pese a las constantes crisis financieras y los cambios de gobiernos y mandos políticos en el país.

Es atisbar en las acciones de quien fue bautizada como la «guerrillera Kaiser» cuando protagonizó batallas en el ámbito cultural que no eran solo propias. Pasado y presente que se hermanan en una trayectoria profesional marcada por la pasión, el conocimiento, la intuición y una voz crítica y propositiva, siempre enriquecida por las «travesuras» que continúa haciendo.