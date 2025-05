Andrea Chapela imagina un futuro donde el cambio climático nos regresa al confinamiento en nueva novela

“Una pregunta que a mí me interesa mucho es cómo es un futuro esperanzador, de qué manera se podría pensar un futuro donde no haya habido un game-over, y aunque no sea el mejor de los futuros, tampoco pensamos en una utopía, sí un futuro que de alguna manera no se sienta tan oscuro como ahora y que tenga más posibilidades”, aseguró.

El libro, que empezó a escribir en 2019, creció con ella y se vio afectado por la pandemia, algo que se nota en su atmósfera, pero sobre todo, destaca la autora que el tiempo le permitió ampliar mejor los temas que aborda.

“Cambió bastante, porque además de ser, sí sobre varios fines del mundo y el cambio climático, es un libro sobre el amor y la amistad y sobre las definiciones que hacemos de estas relaciones y los lugares que estas relaciones ocupan en nuestras vidas y mis ideas acerca de eso también fueron cambiando a lo largo de estos cinco años”, mencionó.