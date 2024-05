¡Teatro saltillense en marcha! Preparan ‘Un Dios Salvaje’, una comedia donde todos somos cancelables

La obra cuenta con las actuaciones de Raúl Bustos y Tamara Robles, quienes interpretan a la pareja de Miguel y Verónica Hernández, anfitriones de Ana y Alan Rodríguez, interpretados por Cecilia Vázquez y Armando Tenorio, cuyo hijo golpeó —con un palo— en la boca al hijo de los otros y le tiró un par de dientes.

“Yo soy la única mamá y poder representar la manera más hipócrita de ser mamá se me hace muy divertido, por poder representar a mamás con las que he tenido líos, las veces que me he contenido para no hacer líos y explorar el personaje, toda la dinámica para llevarlo a la comedia”, expresó Tamara.

“No son cosas que están por el simple de que sea chistoso, es muy realista el texto y es algo que cualquier persona podría decir en una situación de ese contexto. Es graciosa porque los personajes están constantemente sosteniendo máscaras y graciosa porque buscan ser políticamente correctos y que no patine lo que piensan en realidad, pierden ahí la congruencia y por eso es divertida, porque no se puede sostener la máscara por muchísimo tiempo y más porque entre buscan tumbar la máscara del otro”, agregó Cecilia.