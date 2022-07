$!TI CO CO TI: Gritarán ¡Flamenco soy! para celebrar dos años de Soto Flamenco

El estudio Soto Flamenco nació en plena pandemia, pero incluso así su crecimiento ha sido importante, y con la misión de hacer más que enseñar solo danza, ahora llegan a su segundo aniversario y a la segunda edición del festival TI CO CO TI, una presentación de los avances del talento que lo conforma.

“Son tres números grandes, de coreografía en grupo, que son palos tradicionales del flamenco, seguidillas, garrotín y huajira, que es un palo que es de ida vuelta, como una contestación. Además este año vamos a presentar algunos solo de las alumnas, que se animaron a hacer unas pequeñas coreografías y eso me llena de orgullo”, explicó Soto.

“Estoy cada vez más emocionada, cada vez un avance mayor y lo van a poder disfrutar en el evento el fin de semana. Hay chicas que tienen dos meses y se aventaron a bailar y hay otras alumnas que tienen dos años conmigo, desde que iniciamos, y otras más que estuvieron bailando flamenco con anterioridad”, agregó.

La maestra recalcó que Soto Flamenco no es solo una academia, aunque sea esta su función primaria, pues es de su interés que el flamenco sea visto desde todos sus ángulos, como la expresión cultural que es, y no como un mero baile. Por ello, buscan involucrar a más gente a esta comunidad, aunque no sea como parte del tablao.