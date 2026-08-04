Timelapse: Así se creó el cartel por el 449 aniversario de Saltillo

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    Timelapse: Así se creó el cartel por el 449 aniversario de Saltillo

En TikTok la artista e ilustradora Estefanía Nicté compartió el proceso por medio del cual creó esta imagen conmemorativa

Besada por la calidez del ocaso, Saltillo quedó plasmada como una postal de ensueño en la más reciente edición del cartel conmemorativo por su 449 aniversario, una obra de la artista e ilustradora Estefanía Nicté Estrada.

Lanzada al público para celebrar a la ciudad el pasado 25 de julio en distintos formatos, esta imagen ha dado la vuelta en redes sociales y es justo en este espacio donde su autora compartió recientemente un vistazo a su creación.

Por medio de su cuenta de TikTok (@niaisacat), la artista presentó un “timelapse” de la ilustración digital que creó a partir de una fotografía de Carlos Hernández “El Charty”, una vista panorámica donde se observa el sur de la ciudad desde la Plaza Manuel Acuña, con algunos emblemáticos edificios coronando al Centro Histórico.

En el video se observa la construcción de este cartel, que incluye algunos inmuebles desaparecidos, restaurados a su antigua gloria —como un recordatorio presente de la pérdida del patrimonio—, plano por plano hasta llegar al horizonte y a la silueta del indio dormido, Zapalinamé.

Los ocres y terracotas, por su parte, comienzan a construir con la luz del atardecer la Catedral, el templo de San Juan Nepomuceno, el Teatro García Carrillo, el Hotel Coahuila, el edificio Lomelí y otros iconos del centro, mientras que el verde otorga la vida natural que aún existe en el primer cuadro de la ciudad, eco del oasis en el límite del desierto que propició la fundación de Saltillo y que dio hábitat a incontables generaciones de indigenas antes de la Colonia.

La ilustración se repartió entre los distintos negocios y restaurantes del Centro Histórico que han formado parte de esta iniciativa durante la última década.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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