$!‘Todos somos Marcos’: Un amor dividido por los ideales

“Cuando di con este texto pensé que lo escribió en 95 [...] Me atrapó desde la primera página y conforme lo leía me di cuenta que esto es super vigente. Porque sí habla de un contexto zapatista, pero finalmente habla de la separación amorosa a partir de las diferencias ideológicas en un país que estaba polarizado, y si hay un momento desde el 95 en que el país está polarizado es este”, agregó.

“Me dio COVID en diciembre del año pasado, y en esos catorce días de encierro me agarré a leer teatro, pensando en que ya quería dirigir este año. Aunque me dedico más a la cuestión de las palabras me gustan mucho los números y hace diez años debuté como actor y ya venía masticando esta idea de dirigir pero vino lo del doctorado y vi que era el momento”, comentó el director en entrevista con VANGUARDIA.

“Pensé en adaptar el texto al panorama actual, pero después de dos-tres leídas decidí mejor no, iba a ser otra historia totalmente distinta. Y justo me pareció bueno hablar desde un contexto diferente para que el público no tomara una postura, puesto que estamos a casi 30 años del hecho, y entonces me parece que es más fácil ver a los dos personajes sin sentir una afinidad política con uno que con otro”, explicó.

“Yo creo que más bien al salir la gente va a comentar cómo se adaptaría ahora”, agregó Flor Magallanes, productora de la obra, “la obra está situada en el 95, pero esto se puede aplicar con cualquier ideología, con cualquier cuestión y que muchas veces entre las parejas, como hay un parlamento de uno de los personajes ‘es para el Guiness’, porque hay veces que no llegamos a esa comunicación tan profunda de saber qué piensa el otro, de estar como en la sintonía más allá de convivir como una pareja, sino de saber meterse en la cabeza del otro [...] Es como una ventana al 95 pero aplicable al 2022”.

Publicidad