$!‘Tsunami’: El perdón y el olvido entre las aguas

Dicen, a manera de consuelo, que todo se lo lleva el agua, que no importa la magnitud, al final cualquier cosa fluye con lo demás. Y es cierto, pero ese flujo no es perpetuo, tiene un destino, a veces vuelve, a veces se estanca, pero siempre llega a un lugar, y así como los problemas, no llega solo.

El agua está por todas partes en “Tsunami”, la más reciente producción de la compañía de teatro Camaleón, que con esta puesta en escena cierra la “Trilogía de la catástrofe”, escrita por Claudia Edith Álvarez, quien dirige este montaje, el cual se estrenó el pasado 23 de abril en el Centro Cultural La Besana.

La obra muestra a tres hermanos a la mesa, en una cena familiar organizada por Regina, la del medio, como una forma de mantener el contacto con Renata, su hermana mayor, y Darío, el menor, en medio del trajín de la vida adulta, así como de —revelan pronto— hacerle frente a un trágico episodio que los marcó.