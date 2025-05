Una noche con Tosca en Saltillo

Nunca había visto tanta gente reunida para escuchar una ópera en Saltillo. Cerca de 800 personas ocuparon el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, un espacio con capacidad para 1200. En una ciudad donde estos eventos escasean y rara vez despiertan interés masivo, eso ya decía algo. Más aún si se considera que Tosca no se presentaba en Saltillo desde hacía cuarenta años. No era público especializado ni melómano de temporadas completas, pero ahí estaban, boleto en mano. Algo se ha movido con los años: quizá la insistencia de la Orquesta Filarmónica del Desierto en no rendirse.

La orquesta, por cierto, cumple diez años de existencia. Tener una agrupación profesional en una ciudad como esta no solo ha sostenido una programación continua, también ha empujado, poco a poco, la construcción de un público. No uno perfecto, claro. A las ocho en punto, cuando la función ya había comenzado, seguían entrando personas. Algunos llegaron con calma, otros apurados, como si aún buscaran su copa de vino en el lobby. Lo más pintoresco fue una madre con un niño pequeño en hombros, deambulando con el celular en mano, buscando sus butacas en plena escena. En otros países, ya se sabe, uno no entra si llega tarde. Aquí todavía hace falta incorporar ese tipo de reglas si realmente se quiere formar un público con criterios mínimos de respeto por el escenario.