Vuelve a Torreón la Feria Internacional del Libro Coahuila
La fiesta de las letras no ha terminado, pues tras las conclusión de sus actividades en Saltillo estas continuarán en su segunda sede en tierras laguneras del 8 al 17 de mayo
La región lagunera está de fiesta al sumarse a la edición 28 de la Feria Internacional del Libro Coahuila, que del 8 al 17 de mayo llevará al Centro de Convenciones de Torreón cientos de actividades literarias y una amplia oferta editorial.
Este viernes se llevó a cabo la inauguración oficial con la presencia de representantes del Gobierno del Estado de Coahuila, las Secretarías de Cultura y de Educación del Estado, así como del país invitado, España, a través del Consulado de España en Monterrey.
La primera jornada incluye la participación del periodista ganador del Premio Rey de España Sergio Rodríguez Blanco, quien presentará junto con Mabel Garza y Jesús Cervantes el libro “A propósito de lunas. Dos obras de Nancy Cárdenas”, que reúne una parte de la obra dramatúrgica de la activista y autora coahuilense. Asimismo, participará en una mesa de diálogo sobre periodismo cultural con periodistas coahuilenses. Este mismo día se llevarán a cabo también actividades de conversación sobre círculos de lectura y mediadores de lectura en el estado.
El sábado se presentará la coahuilense Vivir Quintana con su libro “Sobre-vivir para la música” y el escritor mexicano Jaime Muñoz Vargas ofrecerá la charla “En un lugar de la cancha: lectura y futbol” como parte del eje temático de la FILC.
En los días siguientes destaca la participación de Carlos Velázquez, Iveth Luna Flores, León Plascencia Ñol y de parte de la IBERO Torreón se realizará el diálogo “Periodismo deportivo en el ámbito universitario”, en el marco del mismo eje temático.
Asimismo habrá un homenaje a la escritora Ana Lilia Cepeda el lunes, día en que también estará con su libro “El llanto al aire” el escritor e ilustrador Bernardo Fernández “Bef”, además de la presentación del libro “La Catedral de Saltillo, un diálogo desde el análisis iconográfico y la cultura católica”.
Otros escritores que estarán presentes son Alma Delia Murillo, Germán Cravioto, Arcelia Ayup, Ana Francis Mor, Benito Taibo, Alejandro Rosas, José Bernal, Sofía Comas y Giobany Arévalo, que el día domingo impartirá la charla “De Batman al K-Pop. Cómo saberse adaptar”.
Además de esto, todos los días habrá actividades educativas, recreativas y sensoriales en el pabellón FILC Niños y Niñas, sin mencionar los más de 100 expositores en el área editorial con una amplia oferta de novedades y clásicos literarios.
De igual manera habrá una transporte gratuito para arribar al Centro de Convenciones de Torreón, con rutas diarias que partirán de la Plaza Mayor a las 10:00, 15:00 y 17:00 horas y regresarán a las 14:00, 16:00 y 21:00 horas.