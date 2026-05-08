Vuelve a Torreón la Feria Internacional del Libro Coahuila

La región lagunera está de fiesta al sumarse a la edición 28 de la Feria Internacional del Libro Coahuila, que del 8 al 17 de mayo llevará al Centro de Convenciones de Torreón cientos de actividades literarias y una amplia oferta editorial. Este viernes se llevó a cabo la inauguración oficial con la presencia de representantes del Gobierno del Estado de Coahuila, las Secretarías de Cultura y de Educación del Estado, así como del país invitado, España, a través del Consulado de España en Monterrey.

La primera jornada incluye la participación del periodista ganador del Premio Rey de España Sergio Rodríguez Blanco, quien presentará junto con Mabel Garza y Jesús Cervantes el libro “A propósito de lunas. Dos obras de Nancy Cárdenas”, que reúne una parte de la obra dramatúrgica de la activista y autora coahuilense. Asimismo, participará en una mesa de diálogo sobre periodismo cultural con periodistas coahuilenses. Este mismo día se llevarán a cabo también actividades de conversación sobre círculos de lectura y mediadores de lectura en el estado. El sábado se presentará la coahuilense Vivir Quintana con su libro “Sobre-vivir para la música” y el escritor mexicano Jaime Muñoz Vargas ofrecerá la charla “En un lugar de la cancha: lectura y futbol” como parte del eje temático de la FILC.

En los días siguientes destaca la participación de Carlos Velázquez, Iveth Luna Flores, León Plascencia Ñol y de parte de la IBERO Torreón se realizará el diálogo “Periodismo deportivo en el ámbito universitario”, en el marco del mismo eje temático. Asimismo habrá un homenaje a la escritora Ana Lilia Cepeda el lunes, día en que también estará con su libro “El llanto al aire” el escritor e ilustrador Bernardo Fernández “Bef”, además de la presentación del libro “La Catedral de Saltillo, un diálogo desde el análisis iconográfico y la cultura católica”.

Otros escritores que estarán presentes son Alma Delia Murillo, Germán Cravioto, Arcelia Ayup, Ana Francis Mor, Benito Taibo, Alejandro Rosas, José Bernal, Sofía Comas y Giobany Arévalo, que el día domingo impartirá la charla “De Batman al K-Pop. Cómo saberse adaptar”. Además de esto, todos los días habrá actividades educativas, recreativas y sensoriales en el pabellón FILC Niños y Niñas, sin mencionar los más de 100 expositores en el área editorial con una amplia oferta de novedades y clásicos literarios.