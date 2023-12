Asegura Adele que nadie puede cantar sus canciones como sólo ella lo hace

En una entrevista con The Hollywood Reporter Adele se confesó de muchas de las dudas que sus fans han expresado en redes sociales recientemente, entre ellos la compositora dijo que nadie podría interpretar sus canciones de la manera que ella lo logra. Durante la charla la artista inglesa fue cuestionada sobre los 12 años que cumple su hi ‘Rolling in The Deep’ fue en donde aseguró que pese a a escuchado covers, esta canción jamás será cantada como ella. “Creo que no soy el mejor cantante del mundo en absoluto, pero nadie más puede cantar mis canciones como yo porque no las escribieron. Nadie puede cantar mis canciones como yo y punto. No pueden cantar. Las letras no son suyas. Y no creo que nadie más deba cantar mis canciones...”, expresó la intérprete de ‘Hello’.

¿QUÉ DIJO ADELE? Y esa expresión provocó una ola de críticas la manera segura de decirlo y por el amor a sus canciones, mientras otro sector más de redes sociales estuvo de acuerdo con la inglesa. “No me importa cuando lo hagan, pero solo digo que nunca podrán expresarlo. De la misma manera que no puedo cantar las canciones de otras personas. No escribí la letra y no puedo cantar tan bien como ellos””, agregó la entrevistada a The Hollywood Reporther.

¿QUÉ OPINA ADELE DE GAGA? En la misma charla aseguró que no ha convivido con muchas estrellas, sin embargo, pudo hacerlo con Lady Gaga, quien asistió a su show en Las Vegas, mismo en el que Adele se sintió nerviosa de tenerla en el público pese a que la ‘Mother Monster’ no fue en plan de juzgarla. “He pasado un poco de tiempo con ella, pero ella es buena”, dijo referente al nivel de estrella. Recordó que ese nerviosismo la hizo juzgarse y ser severa con su espectáculo esa noche. “Pensé: ‘El espectáculo es terrible’. Es basura. Estoy cantando terriblemente. No soy gracioso. Mi vestido es basura esta semana. Me estaba juzgando a mí misma. Y ella no es así. Pero ella me puso muy, muy nerviosa”, relató.

Dua Lipa and Adele together at The Hollywood Reporter’s Women In Entertainment gala. https://t.co/CfU8ivARRs — Pop Crave (@PopCrave) December 7, 2023

TE PUEDE INTERESAR: ¡Regresan los Pokémon legendarios! Atrápalos en el nuevo juego de Pokémon para Nintendo Switch ¿QUÉ DICE ADELE DE DUA LIPA? En otro momento de la charla en exclusiva con el medio estadunidense, Adele dijo que desde que escuchó la canción ‘New Rules’ sabía que Dua sería una gran estrella pop. “También estoy muy emocionado de que Dua Lipa esté de regreso. Cuando escuché por primera vez esa canción ‘New Rules’, recuerdo haberle dicho a mi manager: ‘Vaya’. Pensé: ‘Ella debería ser la próxima gran chica del pop’.”, expresó la triunfadora de Las Vegas. “Y ella es esa chica. Estoy tan emocionada de que haya vuelto. Ni siquiera estuvo fuera por mucho tiempo”, por lo que se declaró fan de la originaria de Kosovo.

