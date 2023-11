Asegura Nicolas Cage ‘la fama se puede volver en tu contra, y el sentido de perder es muy profundo’

¿EL MUNDO DEL CINE NO ESTABA ESCRITO EN TU DESTINO CON EL VERDADERO NOMBRE DE NICOLAS COPPOLA?

El cine tampoco me importaba demasiado al principio. Me llegaba más la televisión. En casa teníamos un viejo televisor Zenith y yo llegaba corriendo a mi casa de la escuela, para ver TV. A los 6 años incluso me parecía mucho más interesante la gente que aparecía dentro del televisor que las personas que vivían conmigo. Yo quería entrar a esa caja de TV. Y aquel sentimiento debe haber sido la primera idea que tuve con el deseo de ser actor. Yo quería ser como Charles Bronson o Sean Connery en ‘Doctor No’ y estaba loco por Jerry Lewis. Ellos fueron mis primeras influencias.

¿Y CÓMO FUE QUE TE CONVERTISTE EN UNA ESTRELLA DE CINE, EN VEZ DE LA TV?

Aquel primer trabajo como actor, lo había conseguido por un episodio piloto de la serie ‘Best of Times’ que nunca llegó a la televisión. Y en aquel entonces, había una sala de cine en Los Angeles, llamada new Beverly Cinema donde mostraban producciones maravillosas con genios como Marlon Brando, con dos funciones de ‘Un Tranvía Llamado Deseo’ (A Streetcar Named Desire) y ‘La Ley Del Deseo’ (On the Waterfront) que fueron otra total inspiración. También proyectaban otros dos clásicos de James Dean con ‘Rebelde Sin Causa’ (Rebel Without a Cause) y ‘Al Este del Eden’ (East of Eden) donde me acuerdo aquel momento en que James Dean trataba de darle el mejor regalo al padre que ni siquiera lo aceptaba. Parecía real, me sentí mal por él y hasta me acuerdo que me puse a llorar en el cine. En aquel entonces, nada me había afectado a ese nivel. Ni una sinfonía, ni una pintura o una canción de rock, nada. Y ahí entendí el poder del cine, como podía afectar a la gente y pensé “Eso es lo que yo quiero hacer”.