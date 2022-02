Asesinan a cineasta Samuel Ríos y Valles en intento de asalto en la Ciudad de México

TE PUEDE INTERESAR: 40 años después, novela gráfica de Hayao Miyazaki llega por primera vez a EU

El deceso fue confirmado por la productora Mastodonte por medio de un comunicado, “Sam, sin duda deja un hueco gigantesco en todas las personas que te queremos tanto y que tuvimos la gran fortuna de compartir esta vida contigo” aseguró la publicación en Facebook.

Ríos y Valles dirigió los cortometrajes “No me mandes a mí” en 2012 y “Los detalles olvidados” en 2014, pero fue en 2021 que se dio a conocer más por su primer largometraje y ópera prima “Los días que no estuve” protagonizado por Martín Altomaro y Ana Valeria Becerril, así como dirigir diversos anuncios publicitarios.

Según la casa productora los servicios funerarios del cineasta será a partir del 26 de febrero en una agencia funeraria al sur de la Ciudad de México.