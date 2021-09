Así es honrada Lady Di en Londres

“Fueron días felices para todas, el departamento siempre estuvo lleno de risas”, dijo. “Diana se fue para beneficiar a tanta gente. Es maravilloso que se recuerde su legado de esta manera”.

Según la biografía de Andrew Morton, “Diana, In Her Own Words”, publicada en 1992, Diana dijo que sus años en el apartamento fueron “la época más feliz” de su vida.