$!Así fueron los lujosos XV años de la hija del Canelo Álvarez... con Grupo Firme cantándole las mañanitas

“Con trabajos a mi me llevaban un payaso ja, ja, ja pero bueno no es envidia de la mala”. “Creo que es más que obvio que eso salió en un ojo de la cara, pero por el otro lado verlos así juntos me hizo darme cuenta que con dinero o sin el amor de un papá siempre será incondicional”. “Ser hija de uno de los deportistas mejores pagados en el mundo tiene sus recompensas, que buena onda y los envidioso pues que sigan criticando porque eso no le va a quitar que Grupo Firme fue a cantarle las mañanitas”, escribieron.

Además de la sorpresa con la viral banda, la quinceañera del momento también deslumbró con sus tres cambios de look que ya han comenzado a tomar igual de fuerza en internet, pues cada uno de ellos, a pesar de que son del mismo diseñador, han tenido un toque particular.

Publicidad

Con información de medios