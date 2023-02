Aumenta éxito de Rihanna 349% en Spotify a horas de su Show de Medio Tiempo del Super Bowl

AUMENTO

De acuerdo a lo reportado por sitios en Estados Unidos, las canciones individuales de Rihanna reflejaron un aumento de 1,796% de reproducciones. Mientras que de manera general la artista recibió un aumento de 349% a lo que registraba normalmente.

La estrella abrió su actuación con la exitosa canción ‘Bitch Better Have My Money’, canción que reflejó un aumento del 1796 % por si sola.