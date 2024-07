¡Ay ‘Arqui’! Juve 3D Studio anuncia que abrirá su cuenta en OnlyFans ¿Cuánto cuesta la suscripción?

“Y para seguir viéndonos a diario, les comparto el link del primer arquitecto en Only Fans. Sí, por allá nos vemos. Juve3DStudio ya llegó también a la página azul”, se leyó en dicha plataforma.

¿EL PRIMER ARQUITECTO EN ONLYFANS?

A pesar de todas las pruebas liberadas por el “Arqui Juve”, lo cierto es que aún no se confirma totalmente la nueva plataforma del creador de contenido, pues no existe la página que promociona. Por otra parte, usuarios no descartan esta participación que podría costarle a los suscriptores entre 4.99 y 49 dólares (89.55 a 877.61 pesos mexicanos) en promedio.

De la misma forma, se sabe que sube contenido con regularidad tanto en Instagram como TikTok, siendo esta última su plataforma más fuerte, con más de 10 millones de seguidores a nivel mundial.