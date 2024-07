¿No le avisó? Irina Baeva revela cómo se enteró que Gabriel Soto ‘rompió’ con ella por Instagram

La vida personal de la actriz Irina Baeva ha salido a relucir durante las últimas semanas, desde la hospitalización de su ex pareja, Gabriel Soto, y los rumores de una infidelidad de parte del histrión, ya que estas suposiciones y hechos han saltado a la luz debido al término de su relación de 6 años.

Aunque en un primer momento la actriz no se pronunció acerca del rompimiento, a pesar de que su nombre figuró en el comunicado que Soto dio a conocer a través de Instagram, lo cierto es que no estuvo de acuerdo con dicha decisión, pues no se la comunicaron.

En una entrevista con el medio HOLA MÉXICO la actual intérprete de ‘Aventurera’ reveló algunos detalles sobre lo que sucedió en su larga relación, y específicamente con el rompimiento, debido a los rumores que han existido a raíz de esto.