“Cuando a Marco le llega la demanda de divorcio y me dice te tengo una nueva, me acaban de demandar por un divorcio” , narró Cristian, y agregó: “Primero se divorcia de Marco en 1987, se vuelve a casar en el 92, Marco y yo nos casamos a finales del 93 y ella interpone una demanda en el 2005” .

“Ella (Beatriz Adriana) tiene la multa más alta en el condado de Riverside por mentir bajo perjuicio hasta el día de hoy. A quien afectó fue a Betty (su hija) y eso me duele más que nada, porque las cosas no tenían por qué ser así” , agregó.

“Se me hizo una de las peores bajezas, primero por acusarlo de bigamia sabiendo que tú te casaste, segundo pretender que lo encarcelaran y tercero pedir una pensión retroactiva, vitalicia, entonces dices espérame, espérame, entonces ¿por dónde va la cosa? porque esto no es por tu hija” , dijo.

En el mismo capítulo se presenta la opinión de Beatriz Solís, la hija que Marco Antonio tuvo con Beatriz Adriana. La joven relata su manera de sentir y cómo con el tiempo comprendió que su padre la ama, aunque no haya estado con ella durante mucho tiempo.

“Hubo un relajo ahí, creo que ellos no sabían ni que estaban divorciados, lo que pasó es que ellos se casaron primero en Estados Unidos y después se casaron en México, cuando pasa la separación se divorcian en México pero seguía el matrimonio en Estados Unidos”, explicó la joven, que por cierto, guarda un parecido impresionante con su madre.

Al cantar el primer verso de la canción “Chiquilla bonita”, que El Buki compuso para su hija Betty, los ojos de la chica se llenan de lágrimas, al tiempo que recuerda cómo se sentía durante el proceso de la demanda que su madre entabló contra Marco Antonio Solís.

“Fueron años muy incómodos para mí como hija, el tener mi vida expuesta de una manera así, que todo mundo sabía lo que pasaba más lo que añadía la prensa, más lo que añadían las opiniones y lo sentía como que él no quería ser parte de mi vida y cuando entendí que no eran así las cosas, más que las diferencias entre los adultos durante esos años fue algo que me transformó completamente. ‘Encontraba en mi camino días de sol y oscuridad, la mentira y la verdad’, ‘Chiquilla bonita’ es una canción que mi padre me dedicó, me decían ahí va la chiquilla bonita. Yo sabía que sí me quería, no me lo podía decir, o poder abrazarlo, entonces es un tema que siempre va a vivir en mi corazón, aunque chiquilla bonita no me mantenga toda la vida, yo sé que para sus ojos siempre lo seré”, dijo emocionada.

Pero ¿qué opina Marco Antonio Solís de ese episodio de su vida? Para él, la acción de Beatriz Adriana en su contra fue por motivos económicos, y lamenta no haber logrado una mejor comunicación con ella, según expresa en ese tercer episodio de su serie.

“Yo creo para todos (fue complicado) ¿no? Para ella misma me imagino que fue difícil llegar a Corte y estar confesando ante gente ajena y que estas cosas salgan a la luz y que todo sea también por pleitos de dinero es muy triste. Me dio mucha tristeza, mucha impotencia no poder entablar una mejor conversación, un mejor acuerdo, dejar un sabor más agradable”, dijo.