Bonnie Tyler, ‘Reina de corazones’

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    Bonnie Tyler, ‘Reina de corazones’
    Legado. Con una voz inconfundible y una carrera marcada por éxitos internacionales, Bonnie Tyler se convirtió en una de las artistas más representativas del pop-rock de las décadas de los 70 y 80. ILUSTRACIÓN: GEMINI

La cantante galesa dejó un legado imborrable en la música con himnos como ‘It’s a Heartache’ y ‘Total Eclipse of the Heart’

El pasado jueves, casi un mes después de haber despertado de un coma tras haber sufrido, en mayo, una emergencia intestinal, falleció otra de las icónicas “reinas” del pop-rock del siglo XX: Bonnie Tyler.

Nacida en Gales, Reino Unido, el 8 de junio de 1951, bajo el nombre de Gaynor Hopkins, si bien Tyler obtuvo cierta fama con su álbum debut de 1977, “The World Starts Tonight”, del cual se desprendió el que muchos consideran uno de sus cinco mayores éxitos, “Lost in France”, fue con su sencillo “It’s a Heartache” que, al año siguiente, dio el trancazo a nivel mundial y que en México se conoció como “Corazón herido”, en los años en los que tanto en películas como en canciones se optaba por la versión en castellano más que por la flojera del anglicismo. No por nada, otra leyenda del pop-rock británico como Rod Stewart la interpretó como tributo en sus redes sociales tras su deceso.

Poseedora de una voz tan rasposa como sensual, precisamente ese sello fue el que el mencionado Stewart destacó en otro de sus mensajes en honor a Bonnie Tyler: “Compartimos estilos vocales similares. Ella era una muy buena compañera, una verdadera agitadora de almas. Yo canto ‘It’s a Heartache’ todas las noches en mis conciertos. Te voy a extrañar mucho, querida Bonnie. Sir Rod”. Y es que, mientras Stewart se echaba a los bolsillos a más fanáticos a nivel mundial (no por nada inauguró los conciertos internacionales masivos en México a finales de los 80), Bonnie hacía lo propio entregándonos “su corazón”.

Y es que no fue el único corazón “espinado” que nos regaló, ya que, justo entrados los años 80, fue el poderoso sencillo “Total Eclipse of the Heart”, contenido en su quinto álbum, “Faster Than the Speed of Night”, de 1983, el que, acompañado de un todavía espectacular video de alta rotación en la ya consolidada cadena MTV, llevó a Bonnie al primer lugar de las listas de Estados Unidos e Inglaterra. En México, más de uno de la generación X lo bailamos en algunos XV años, al tiempo que era solicitada para bandas sonoras de memorables películas como “Footloose” (“Holding Out for a Hero”) y “Metrópolis-1984” (“Here She Comes”).

Hablando del cine, la ganadora del Oscar Catherine Zeta-Jones (“Chicago”) no dejó de hacerse presente en redes sociales, puesto que resulta que Bonnie Tyler había sido esposa de un primo suyo y, por tanto, formó parte muy importante de su vida. “Ella cantó y rockeó en mi boda. Fue una mujer extraordinaria, con una voz difícil de igualar. Una artista muy generosa; bien pudo también haber sido una comediante porque fue una de las personas más divertidas que conocí. Gracias, Bonnie, por la alegría que le trajiste a tantos. Descansa en paz, bella dama. Siempre estarás presente en las montañas de Gales. Dios te bendiga”.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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