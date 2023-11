BREVES: Familia y amor en película de Salma Hayek; Luis Miguel es el artista de los récords en streaming; Sergio Mayer no aguanta entrevista con Matilde Obregón

”Enseñamos el ritual de los preparativos en la víspera de una celebración, que es juntarnos” , explicó Treviño y detalló que el menú no es el tradicional de estas fechas, sino que tiene una magia única que se basa en la gastronomía ancestral de Yucatán, en el sureste de México, y fue preparado por el reconocido investigador y chef Ricardo Muñoz Zurita , exclusivamente para este trabajo cinematográfico.

SE TOPA CON LA HORMA DE SU ZAPATO

Sergio Mayer demostró descontento en una entrevista con Matilde Obregón cuando la periodista indagó insistentemente en el conflicto que existe entre él y sus ex compañeros de Garibaldi, pues si bien en principio sí contestó a todas las preguntas que le hizo, llegó un momento en que el actor le pidió que se detuviera, pues le parecía una falta de respeto que, tras toda su vida y carrera, en el tema en que quisiera profundizar fuera en sus diferencias con el grupo, sin embargo, la entrevistadora no permitió que le hablara con disgusto y le recordó que a ella no le podía pedir que siguiera sus órdenes.