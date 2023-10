BREVES: Maya Nazor aclara si tuvo un hijo deseado; bebé de Maluma empieza a recibir regalos; Tábata Jalil aprovecha para descansar

Recientemente Maya Nazor confesó si el embarazo para tener un hijo de Santa Fe Klan fue planeado o es algo que pasó sin que pensaran en ser padres; la respuesta elimina todos los cuestionamientos por los que ha sido atacada a lo largo del tiempo, ya que ha sido presa de señalamientos en donde aseguran que no quería al rapero. “Fue deseado, si fue como planeado, si fue algo que quisimos los dos, yo me acuerdo de que el papá del bebé me decía ‘hay que tener un hijo’”, expresó Nazor.

