BREVES: Vicente Fernández inédito; México necesita el Juguetón: Garralda; Kate del Castillo revive el pasado

MÉXICO NECESITA EL JUGUETÓN: GARRALDA

Jorge Garralda inició en 1994 con una campaña que buscaba llevar sonrisas a niños y niñas de escasos recursos, el Juguetón. A la fecha, 29 años después y con más de 312 millones de pequeños que en algún momento recibieron un juguete gracias a esta iniciativa, asegura que es un trabajo que piensa hacer hasta que sus fuerzas se lo permitan.

“Es una responsabilidad muy grande. Sí nos cansamos físicamente, ya para el 6 de enero mi equipo y yo somos un grupo de zombies caminando, pero México nos necesita”, dice el titular del programa “A quien corresponda”.

“Es un gran compromiso porque (los niños) todavía no están maleados por ningún partido político, ellos no saben de la riqueza o la pobreza, de las cuestiones de género, todo eso les vale un comino, son niños y tienen una cosa mágica que es la ilusión, la esperanza de que algo nuevo pase y de repente que te encarguen a ti eso, sin querer te vuelves abanderado de sus luchas, no está fácil”, dijo.