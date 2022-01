Britney Spears le exige a su hermana, Jamie Lynn, que deje de hablar de ella

La guerra entre Britney Spears y su familia parece ir viento en popa, ahora la intérprete de “Baby One More Time” dirige su ataque a su hermana menor, Jamie Lynn. Primero logró librarse de la tutela que ejercía sobre ella su padre y ahora dice que su hermana la está utilizando para promover su libro, “Things I Should Have Said”.

Por eso, tras unos tensos intercambios en las redes sociales, Britney Spears envió un mensaje más contundente a Jamie Lynn Spears.